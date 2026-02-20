تأکید امام جمعه گلپایگان بر ضرورت حفظ عزت و منافع ملی در روند مذاکرات

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی در خطبهی نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به ورود تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به مراحل جدید اظهار کرد: جمهوری اسلامی بر اساس مصالح، اقتضائات نظام و با تشخیص مسئولان عالیرتبه وارد عرصه مذاکره شده و این مذاکرات با شرایط و ملاحظاتی که از سوی نظام و تیم مذاکرهکننده اعلام شده، شکل گرفته است.
وی تأکید کرد: حفظ عزت، کرامت و منافع ملت ایران با التزام عملی به همین ملاحظات و رهنمودهای اعلامشده از سوی رهبر انقلاب و مسئولان نظام محقق خواهد شد.
وی عقبنشینی از شروط، قیود و ملاحظات تعیینشده را امری ناپسند و محکوم دانست و افزود: نادیده گرفتن مصالح نظام، اسلام و مردم میتواند آسیبهای جدی و خسارتهای جبرانناپذیری به کشور وارد کند و از نگاه ملت، تخطی از این اصول گناهی نابخشودنی خواهد بود.
وی با بیان اینکه اصل مذاکره یک مسئله است و رعایت الزامات مذاکره هوشمندانه، عزتمندانه و غرورآفرین مسئلهای دیگر، تصریح کرد: مردم نسبت به تأمین منافع و مصالح نظام و ملت در مذاکرات حساسیت بالایی دارند و این موضوع باید همواره مدنظر مذاکرهکنندگان باشد.
حجت الاسلام کرامتی در ادامه به چهار تاکتیک آمریکا در مذاکرات اشاره کرد و گفت: نخست، تلفیق همزمان فشار و مذاکره است؛ بهگونهای که از یکسو بر مذاکره اصرار دارند و از سوی دیگر با اعمال فشارهای سیاسی و نظامی تلاش میکنند جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند. وی حضور فرمانده سنتکام در برخی جلسات مذاکراتی را نمونهای از این رویکرد دانست.
وی دومین تاکتیک آمریکا را مقصرنمایی ایران در تقابلهای تاریخی عنوان کرد و افزود: آمریکاییها تلاش میکنند چنین القا کنند که اگر جمهوری اسلامی از برخی مواضع خود کوتاه بیاید، این تقابلها پایان خواهد یافت.
وی سومین تاکتیک را نگه داشتن سایه جنگ و تهدید بر سر ملت و نظام دانست و گفت: جابهجایی نیروها و تهدیدهای مستمر، با هدف تأثیرگذاری بر روند و نتایج مذاکرات انجام میشود.
وی چهارمین تاکتیک را حفظ و تقویت فشار اقتصادی و تحریمها برشمرد و افزود: آمریکا همزمان با مذاکره، تحریمهای جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال میکند که این نشاندهنده رویکرد دوگانه آنهاست.
حجت الاسلام کرامتی با اشاره به جنگ روایتها افزود: یکی از شگردهای رسانهای آمریکا، ضعیف نشان دادن جمهوری اسلامی و القای تحمیل امتیاز بدون دادن امتیاز متقابل است؛ موضوعی که در رسانههای آنها بهعنوان تیترهای اصلی دنبال میشود.
وی با اشاره به جنگ رسانهای و تبلیغاتی دشمن گفت: رسانههای غربی و صهیونیستی با اصرار بر محورهای چهارگانه فشار، تهدید، تحریم و روایتسازی در تلاش برای بزرگنمایی و اثرگذاری بر افکار عمومی هستند، اما بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری این تاکتیکها را خنثی کرد.
به گفته وی، آیتالله سیدعلی خامنهای در سخنرانی ۲۸ بهمن در جمع مردم شریف تبریز با صراحت، شجاعت و بیان قاطع، تمامی تهدیدها و شگردهای رسانهای دشمن را بر هم زدند و نشان دادند که توانمندی واقعی جمهوری اسلامی، نهتنها در قدرت دفاعی، بلکه در قدرت تهاجمی آن نهفته است.
امام جمعه گلپایگان تصریح کرد: همان یک جمله صریح رهبر انقلاب درباره توان پاسخگویی نظامی جمهوری اسلامی، به تیتر اول رسانههای غربی و صهیونیستی تبدیل شد و عملاً تمام تبلیغات و توطئههای آمریکا را نقش بر آب کرد و ورق روایتسازی دشمن را بهطور کامل برگرداند.
