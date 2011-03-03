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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

10 هزار تهرانی به مناطق جنگی جنوب کشور سفر می کنند

10 هزار تهرانی به مناطق جنگی جنوب کشور سفر می کنند

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 2 تهران از آغاز اردوهای کاروان راهیان نور و بازدید بیش از 10 هزار شهروند تهرانی از مناطق جنگی خبر داد و گفت: تنها از منطقه 2 تهران 400 نفراز شهروندان در این اردوها حضور می یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس غلامرضا زاده افزود: اردوهای ارهیان نورولایت در روزهای پایانی سال با اعزام شهروندان به مناطق جنگی جنوب کشور و در ایام تابستان نیز به غرب کشور انجام می شود که تاثیر بسزایی در ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه امسال 400 نفر شهروندان منطقه دو تهران در قالب 10 کاروان راهیان نور از جمعه هفته جاری به مناطق ایثار و شهادت اعزام می شوند اظهار داشت: اولویت این اعزام با خانواده های معظم شهداست که البته سایر اقشار مردم نیز حضوری چشمگیر در این اردوها دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه دو تهران با اشاره به اینکه 22 منطقه شهرداری کاروان های راهیان نور را به مناطق جنگی اعزام می کنند گفت: این کاروان ها با تجهیزات کامل، تیم پزشکی، راوی روزهای جنگ و برگزاری مسابقات فرهنگی و مذهبی اعزام می شوند.

علامرضا زاده مدت برگزاری این اردوها را 5 روز، اعلام کرد و افزود: بازدید از مناطق جنگی همچون پادگان دوکوهه، خرمشهر و شوش دانیال از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای این ادروهاست.

کد مطلب 1265946

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