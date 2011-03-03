مهمترین نگرانی 92 درصد مردم شیوع مصرف مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، طاها طاهری پیش از ظهر پنجشنبه در همایش دادستانهای کشور با تاکید بر ضرورت کالبد شکافی تهدیدات و موضوعات امنیت عمومی و اجتماعی و شناخت دقیق آن گفت: اقدامات سازمان یافته ای اعم از اراذل و اوباش، باجگیری ها، کشت و تولید و توزیع مواد مخدر، قتل با همه انگیزه ها، تجاوز به عنف، خودکشی، شرارت های متعدد، نظام های قومی و قبیله ای، جرائم مرتبط با جعل، تزویر، رشوه اختلاس، اقتصاد زیر زمینی، تصرف اموال دولتی ، کلاهبرداری، قاچاق انسان و فساد تمام آسیب های مرتبط با جرائم مواد مخدر است.

وی افزود: مشروبات الکلی، تجاوز به حریم خصوصی خانواده، فرار از منزل، بی نظمی های اجتماعی و نقض حقوق شهروندی، جرائم مرتبط با فضای اداری، پولشویی و ... از جرائم مرتبط با مواد مخدر محسوب می شود.

جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: مجموعه تهدیدات به گونه ای است که برای ایجاد امنیتی پایدار باید بسته ای را به صورت نقشه راه با اثربخشی اقدامات بالا تبیین کنیم.

وی افزود: اگر به ابعاد پیچیدگی و سازمان یافته در حوزه مواد مخدر توجه نداشته باشیم آسیب بزرگی به کشور وارد می شود.

طاهری با اشاره به اینکه خصلت خطرناک برخی از عناوین فوق این است که اگر مهار نشود می تواند به بحران اصلی در کشور تبدیل شود، گفت: یکی از ابعاد خطرناک سوء مصرف مواد مخدر این است که تبدیل به یک سبک زندگی می شوند و در مراکز حیات اجتماعی یعنی جوانان رسوخ می کند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس پژوهش ها، 92 درصد مردم مهمترین نگرانی خود را از تهدیدات امنیت اجتماعی شیوع مصرف مواد مخدر و گسترش آن می دانند، گفت: برآوردهای چندین ساله ما در این 30 سال نشان می دهد که حجم تهدیدات کاسته نشده است چنانچه مقام معظم رهبری هم در این مورد عنوان کرده اند که این تهدیدات سیلی ویرانگر است.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه جامعه به اعمال مجرمانه مرتبط با امنیت عمومی حساس است، گفت: در مرحله کشف و رسیدگی و در مرحله نهایی رفتار ما حاکمان و مسئولان حفظ آزادی های فردی و دفاع از حقوق اجتماعی است و بایستی پاسخگوی آسیب های اجتماعی باشیم.

وی گفت: آیا به راستی احقاق حقوق مردم و حاکمیت رخ داده است، آیا بر اساس تعریف آرامش روانی و احساس امنیت در جامعه ایجاد شده است؟ در حالیکه 75 درصد مردم کشور دسترسی به مواد مخدر را آسان و سهل می دانند.

طاهری داشتن اقدامات مبارزه ای، همه جانبه با بسته اجرایی عملیاتی و همچنین اثربخشی اقدامات در تمامی حوزه ها را در کاهش تقاضا و مبارزه با مواد مخدر مهم عنوان کرد و افزود: باید اثربخشی مجازات ها را مد نظر قرار داد و ترسی از بازگو کردن نتایج پردازش منطقی اطلاعات نداشته باشیم.

وی گفت: امروز دستگاه قضا و دادستانها ویژگی های متمایزی اعم از کارآمدی، تخصص، ایثارگری نسبت به سایر نهادها دارند و اقدامات خوبی هم مانند کاهش 50 درصدی نقض احکام از آن جمله است.

وی قانونمند شدن مرخصی ها، عدم اعطای عفو و اجرای قدرتمندانه احکام را از مهمترین اقدامات اخیر دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: برای مقابله با این هجمه نیاز به زیر ساختهای مناسب است که با ایجاد سامانه قوی، هوشمندی و پردازش اطلاعات و تحلیل داده ها و همچنین افزایش سطح رضایتمندی شغلی، وحدت رویه از ملزومات آن است.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، افزایش زندانیان و افزایش عدد جرم را از مهمترین دلایل عدم اثربخشی مجازات ها عنوان کرد و افزود: متاسفانه 15 درصد پرونده های مواد مخدر حتی پس از تکمیل و ارجاع به مراکز قضایی سر و ته ندارند.