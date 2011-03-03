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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

واژگونی دلیل 32 درصد تصادفات 24 ساعت گذشته/ راههای اصلی کشور باز است

واژگونی دلیل 32 درصد تصادفات 24 ساعت گذشته/ راههای اصلی کشور باز است

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به اینکه دلیل 32 درصد تصادفات 24 ساعت گذشته کشور واژگونی و 12 درصد برخورد وسایل نقلیه با عابرین مناطق مسکونی بوده است.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 41 درصد تصادفات 24 ساعت گذشته بر اثر عدم توجه به جلو، 18 درصد انحراف به چپ و 18 درصد تخطی از سرعت مطمئنه گزارش شده افزود: سایر تصادفات علتهایی دیگری دارد که درصد پایینی دارند.

وی اظهار داشت: در استان سیستان و بلوچستان و در مسیر زاهدان - بم در کیلومتر 127 جاده و در ساعت 8 شب گذشته(چهارشنبه) برخورد یک دستگاه پژو 405 با یک دستگاه تریلر بنز پنج نفر را به شدت زخمی کرده است و علت اصلی تصادف عدم توجه به جلو از سوی راننده پژو 405 بوده است.

وی ادامه داد: وضعیت راههای اصلی کشور علی رغم ریزش برف و باران در بعضی نقاط مناسب است ولی در خراسان شمالی و آذربایجان غربی برخی مسیرها به دلیل ریزش برف مسدود است. در گلستان نیز مسیرهایی که به ارتفاعات راه دارد به دلیل ریزش برف مسدود است.

البرزی اضافه کرد: محور یزد - طبس به دلیل ریزش بارشهای جوی مسدود است و بارندگی در استانهای اصفهان و گلستان نیز  تردد در برخی مسیرها را با مشکل مواجه کرده است ولی راههای اصلی کشور باز است.

کد مطلب 1266046

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