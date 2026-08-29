به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام فرخنده میلاد حضرت محمد(ص) و هفته وحدت، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و کتاب‌محور با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی آثار مرتبط با سیره و زندگی پیامبر اکرم(ص) و تقویت وحدت و همدلی، در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور در حال برگزاری است.

مسابقه ملی شعر و داستان و دلنوشته «مهربان چون محمد (ص)»، پویش ملی «۱۵۰۰ دقیقه با پیامبر رحمت»، محفل ادبی و کتابخوانی «ماه مجلس» و مسابقه ملی کتابخوانی «نوروزانه» از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

همچنین در قالب این برنامه‌ها، معرفی ۵۰ کتاب در حوزه «پیامبرشناسی»، سیر مطالعاتی «از قصه تا سیره پیامبر اکرم (ص)» و معرفی هشت کتاب با موضوع «هشت دریچه به زندگی پیامبر (ص)» نیز در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور دنبال می‌شود.