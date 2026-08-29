به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف عصر شنبه در نشست شورای مجتمع آموزش عالی گناباد با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی اظهار کرد: تابآوری مردم فقط با اداره خوب بحرانها به دست نمیآید. در دوره بحران مردم منسجمتر میشوند و از برخی کاستیها چشمپوشی میکنند، اما پس از عبور از بحران، مطالبات و انتظارات افزایش پیدا میکند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: اگر به این مطالبات پاسخ مناسبی داده نشود، ممکن است زمینه اختلاف و نارضایتی شکل بگیرد. از این رو، برای افزایش تابآوری جامعه به سرمایه اجتماعی نیاز داریم و توسعه و رفاه عمومی یکی از مؤلفههای مهم آن است.
وی همچنین با اشاره به فعالیت حدود ۴۰ شرکت در مرکز رشد این شهرستان اظهار کرد: وجود این تعداد شرکت در گناباد افتخارآمیز است و نشان میدهد چه میزان نیروی مستعد در این منطقه وجود دارد که میتواند علم را به ثروت تبدیل کند.
سیمایی صراف تأکید کرد: ما در تولید علم هم باید به دنبال حل مسئله باشیم و هم بتوانیم از علم ثروت تولید کنیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت شناسایی استعدادها در سراسر کشور افزود: بسیاری از بهترین استعدادهای ما از مناطق کمتر برخوردار برخاستهاند. امسال نیز تعدادی از دانشآموزانی که در المپیاد هوش مصنوعی موفق به کسب رتبه شدند، از استان خراسان بودند. این نمونهها نشان میدهد استعداد به جغرافیا و برخورداری اقتصادی محدود نیست.
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