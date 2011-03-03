عمران و آبادانی قم به دور از مباحث سیاسی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنائی قبل از ظهر پنج شنبه درهمایش اخلاق مهندسی، باید‌ها و نباید‌ها که در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار‌(ع) قم برگزار شد، تأکید کرد: عمران و آبادانی شهر قم باید به دور از جار و جنجال و مباحث سیاسی و غیرضروری باشد که اگر افراد بخواهند در این میان تابع جریان‌ها باشند صدمه اصلی متوجه شهر خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه عده‌ای نمی‌خواهند شهر قم پیشرفت کند ادامه داد: کسانی که به دنبال عمران و آبادانی قم هستند تنها به کار خود فکر کنند و بدانند که قم دارای جایگاه ویژه است و برای اینکه بتواند جوابگوی نیازهای کشور و جهان اسلام باشد باید به شاخص‌های توسعه دست پیدا کند.



قم خاستگاه جهان تشیع است



بنایی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه قم ابراز داشت: قم خاستگاه جهان تشیع است و همه نگاه شیعه معطوف به این شهر است و طبق آنچه در روایات بیان شده ، قم مورد عنایت خداوند است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نماد شهر قم علم است عنوان داشت: اگر در تعریف شهر قم به علمی بودن آن اشاره نشود جفا در حق این شهر است و در این بین باید جنبه مذهبی و علمی قم بر سایر جنبه‌های آن غلبه داشته باشد.



وی در ادامه با تأکید بر کارکرد بین المللی قم ادامه داد: ما قم را محدود به مرزهای جغرافیایی تعیین شده برای آن نمی‌دانیم بلکه در هر جای دنیا که صدای قم می‌رسد و مخاطبی برای آن وجود دارد مرز این استان همانجا است.



نماینده مردم قم در خانه ملت در ادامه افزود: با توجه به شرایط ذکر شده برای قم وظیفه ما در ساختن این شهر بسیار سنگین است و باید در ساخت آن تمام ظرفیت‌ها را در نظر گرفت.



فرمایشات رهبری پیرامون قم سرلوحه مسئولین شهر باشد



وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به قم و فرمایشات ایشان پیرامون این شهر ادامه داد: باید در ساخت و توسعه شهر قم دیدگاه و فرمایشات مقام معظم رهبری سرلوحه مسئولین باشد.



بنایی تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون، امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و تمام روسای قوا آنچه در توان داشتند برای قم انجام داده‌اند و اگر ما از ظرفیتی که برایمان وجود داشته بهره کافی نبرده‌ایم این بحث دیگری است.



وی تاکید کرد: قم به لحاظ ساخت و ساز عمران شهری دارای جایگاه خوبی است اما نباید به این مقدار اکتفا کرد و تلاش‌ها باید در جهت توسعه روزافزون این شهر باشد.



عدم وجود سند چشم انداز معضلی برای شهر قم



بنایی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه شهر قم از عدم وجود سند چشم اندازی که بر روی آن اجماع باشد رنج می‌برد بیان کرد: ۳ سال پیش سندچشم اندازی تدوین شد که متأسفانه اجرایی نشد در حالیکه باید برای شهر با عظمتی چون قم سند چشم اندازی تدوین تا بتوان بر اساس آن مسائل و مشکلات شهر را حل کرد.



وی افزود: اگر ما تنها ۱۰ در صد از ظرفیت شهر قم را برای عمران و آبادانی این شهربه کار گیریم از بسیاری شهرهای کشور جلو‌تر خواهیم بود.



مهندسی قم باید در ارائه نماد اسلامی از این شهر تلاش کنند



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه آشنایی مهندسان با جایگاه خود نکته بسیار مهمی در اخلاق مهندسی است ابراز داشت: چنانچه انسان جایگاه و خاستگاه خود را به خوبی بشناسد در تصمیم گیری‌های خود توفیقات بیشتری را کسب خواهند کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه سازمان نظام مهندسی قم ابراز داشت: مهندسی قم باید در ارائه نماد اسلامی از این شهر تلاش کنند.



وی در پایان تأکید کرد: باید بدون توجه به خواسته‌های نامعقول و ناچیز دیگران قم را به جایگاه بلندی که برای آن قابل ترسیم است رساند.