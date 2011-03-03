یارانه شیر حذف نمی شود / رفع مشکل جوایز صادراتی تا دو ماه دیگر

مسعود موحدی در حاشیه سفر دور سوم هیئت دولت به لرستان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: کار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با توجه به مطالعات و هماهنگی های دستگاه های اجرایی و پیگیری هر روزه توسط رئیس جمهور و وزرا دنبال می شود و با توجه به اعتماد مردم به دولت کار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدون مشکل و موفق پیش رفته است.

وی افزود: هم اکنون در حوزه های مختلف از جمله حوزه انرژی کاهش مصرف دیده می شود و همچنین در حوزه آرد و نان نیز کاهش مصرف وجود دارد.

قائم مقام وزیر بازرگانی کشور خاطر نشان کرد: در حوزه قیمت ها و تورم دغدغه هایی وجود داشت که ممکن بود تبعاتی به همراه داشته باشد ولی با مدیریت صحیح در این حوزه این دغدغه ها هم از بین رفت.

موحدی با بیان اینکه در این موفقیت مردم سهم عمده ای را داشتند چرا که به دولت اعتماد کردند، افزود: همچنین اصناف و سیستم های تولیدی نیز به وظایف خود بخوبی عمل کردند تا این موفقیت به دست آید.

وی تصریح کرد: کار هدفمندی یارانه ها برای مهار کردن انرژی مملکت لازم بود که اجرا شود چرا که در سال های گذشته بخش عمده ای از منابع ما در مسیری که عدالت در آن وجود نداشت هزینه می شد و قشرهای برخوردار جامعه برداشت بیشتری نسبت به اقشار کم در آمد داشتند.

مصرف گندم 20 درصد درصد کاهش می یابد

قائم مقام وزیر بازرگانی کشور به فواید اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح سیستم قیمت ها بطور نسبی اصلاح می شود و تولید جهت می گیرد بطوریکه هم اکنون دیده می شود که دستاورد های کوتاه مدت و و مقدماتی این طرح بدست آمده است.

موحدی افزود: ما امیدواریم طی دو سال آینده آثار عملیاتی این طرح در حوزه تولید کاملا ظاهر شود.

وی گفت: تصور ما این است که در حوزه مصرف گندم بیش از 20 درصد کاهش مصرف خواهیم داشت و در حوزه انرژی همین الان حدود16 درصد کاهش مصرف بنزین را داشته ایم.

قائم مقام وزیر بازرگانی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد برنامه های این وزارتخانه برای تنظیم بازار شب عید اظهار داشت: هم اکنون در همه شهرستان ها نمایشگاههای بهاره برپا شده است.

شیوع بیماری در مرغداریها علت گرانی مرغ و تخم مرغ

وی با اشاره به تغییر قیمت در چند قلم کالا در آستانه نوروز، عنوان کرد: این تغییر ناشی از بازار شب عید نبود بلکه از برخی اتفاقات ناشی می شود که در حوزه تولید اتفاق افتاده است.

موحدی خاطرنشان کرد: در حوزه تحم مرغ مشکل یک نوع بیماری در بعضی از مرغداری های کشور وجود داشت که در روند تولید ما مشکل ایجاد کرد ولی به لطف خدا این بیماری هم اکنون کنترل شده است و با توجه به اینکه یکسری از استان ها که کمتر آلودگی داشتند وارد این مسیر شدند بخوبی توانستند کمبود ایجاد شده را تا حدودی تامین کنند.

وی افزود: در این بخش مقداری روی واردات هم برنامه ریزی شده است که با این کار دیگر مشکلی در حوزه تخم مرغ وجود نخواهد داشت.

26 میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفت

قائم مقام وزیر بازرگانی کشور اظهار داشت: در 11 ماهه گذشته ما حدود 25 درصد رشد صادرات در ارزش نسبت به سال های گذشته داشته ایم و در زمینه واردات نیز 18 درصد رشد داشته ایم.

موحدی خاطرنشان کرد: در 10 ماهه اول سال 89 با محاسبه حجم میعانات گازی بیش از 26 میلیارد دلار صادرات داشته ایم و بدون احتساب میعانات گازی نزدیک به 21.5میلیارد دلار صادرات داشتیم.

وی افزود: این ارقام نشان می دهد که صادرات ما در حال توسعه است و آن نکاتی که طراحان تحریمها در نظر داشتند اصلا محقق نشده است.

مشکل پرداخت جوایز صادراتی تا دو ماه آینده مرتفع می شود

قائم مقام وزیر بازرگانی کشور با اشاره به نکاتی در مورد جوایز صادراتی بیان داشت: در حوزه جوایز صادراتی ما مقداری مشکل اعتبارات داشتیم که این مشکل از دو ناحیه ایجاد شده است یکی از این مشکلات این بود که آن ارقام پیش بینی شده و پیشنهاد شده در قانون بودجه به تصویب مجلس نرسید.

موحدی افزود: با دستوری که رئیس جمهور داده اند امیدوارم ظرف دو ماه آینده بتوانیم مشکل جوایز صادراتی را حل کنیم و در مورد بسته های حمایتی ما قطعا در درجه اول بدنبال این هستیم جوایز صادراتی را تامین کنیم .

وی گفت: تسهیلات و امکاناتی در زمینه های تولیدی برای حمایت از صنعت و کشاورزی پیش بینی شده است که این تسهیلات از جانب وزارت صنایع و جهاد کشاورزی تخصیص داده خواهد شد.

برنامه ای برای حذف یارانه شیر نداریم

قائم مقام وزیر بازرگانی کشور در مورد یارانه شیر در کشور گفت: یارانه شیر با اهدافی خاص پیش بینی شده است ولی باید محل بودجه ای آن تامین شود ولی فعلا برنامه ای برای حذف آن نداریم.

موحدی ادامه داد: با شرط تامین اعتبار برای حذف یارانه شیر مطمئنا این اعتبارات به مردم پرداخت خواهند شد.

عمده ترین تخلفات هدفمندی یارانه ها در حوزه حمل و نقل

وی در زمینه تخلفات صورت گرفته در بحث هدفمند گردن یارانه ها گفت: با توجه به اینکه به خود اصناف در این زمینه مسئولیت داده شده بود و خود آنها بازرسی داشتند در مجموع تخلفات کمتر از مقدار پیش بینی شده بود.

قائم مقام وزیر بازرگانی کشور خاطرنشان کرد: در حوزه هایی مثل حمل و نقل و در بحث کپسول های گاز روستایی مشکلاتی داشتیم که این مشکلات در حال برطرف شدن هستند.