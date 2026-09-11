به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور، روز جمعه مواعد جدید و تمدید شده مالیاتی را اعلام کرد که به شرح زیر است:
تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
۱. مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک اجاری
۲. مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی
۳. مهلت بارگذاری اطلاعات مالی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ اشخاص حقوقی در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
۴. مهلت بارگذاری اطلاعات مالی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۵ در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی (برای مؤدیانی که شروع سال مالی آنها در فروردین امسال قرار داشت)
۵. صدور یا تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم پروندههای دارای بدهی قطعی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال
تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵
مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم
تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
۱. احتساب رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیک بهعنوان صورتحساب الکترونیکی
۲. مهلت زمانی اختیار بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و جزء ۳ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده
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