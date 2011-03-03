قرارداد تمامی فازهای پارس جنوبی بسته شده است

مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: فعالیتها در پارس جنوبی به سرعت در حال انجام است.

وی ادامه داد: ما قرارداد همه فازهای پارس جنوبی را بسته ایم و در حال کار است.

وزیر نفت دولت دهم یادآور شد: حداکثر کاری که می شد در پارس جنوبی انجام داد در حال انجام است و فعالیتها آغاز شده و به سرعت دنبال می شود.

میرکاظمی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد ایمن سازی خطوط انتقال نفت و گاز در کشور، خاطر نشان کرد: ایمن سازی خطوط لوله گاز و نفت یک ضرورت است که در مناطق زلزله خیز در حال انجام است.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خطوط انتقال گاز و نفتی که نیاز به جابجایی داشته اند جابجا شده است ولی برخی از این خطوط در کلان شهرها قرار دارند و جابجایی آنها خیلی سخت است ولی کارهایی که در این زمینه نیز ضروری بوده در حال انجام است.

وزیر نفت دولت دهم همچنین در مورد روند پرداخت تعهدات شرکت نفت در رابطه با تامین آب شرب روستای جلگه خلج پلدختر نیز، با بی اطلاعی از این موضوع نسبت به پیگیری در این زمینه قول مساعد داد.