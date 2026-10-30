به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر جمعه، در نشست با اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشکی استان قم، مسائل و دغدغه‌های جامعه پزشکی را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت رسیدگی به مشکلات مطرح‌شده و همراهی برای رفع آن‌ها تأکید کرد.



این نشست با حضور استاندار قم و علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد و طی آن، اعضای هیئت‌مدیره نظام پزشکی ضمن قدردانی از حضور استاندار در نخستین سال فعالیت دوره جدید این مجموعه، به تشریح مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش روی جامعه پزشکی پرداختند.



بخش قابل توجهی از مباحث مطرح‌شده در این جلسه به دشواری‌ها و مسائل فعالان حوزه پزشکی، به‌ویژه شاغلان در بخش خصوصی اختصاص داشت و حاضران دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را در این زمینه بیان کردند.



همچنین موضوع زیرساخت‌های فیزیکی سازمان نظام پزشکی و ضرورت توجه به شرایط موجود این مجموعه از دیگر محورهای گفت‌وگو بود و اعضای هیئت‌مدیره به بیان مسائل مرتبط با فضای فعالیت سازمان پرداختند.



ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم و جامعه پزشکی نیز در شمار موضوعات مطرح‌شده در این نشست قرار داشت و حاضران بر اهمیت بررسی مسائل مرتبط با ارائه خدمات و بهبود شرایط موجود تأکید کردند.



در ادامه این جلسه، چالش‌های مرتبط با اجرای طرح پزشکی خانواده مورد بحث قرار گرفت و نگرانی‌های موجود درباره روند اجرای این طرح از جمله موضوعاتی بود که در جریان تبادل نظر میان مسئولان و اعضای هیئت‌مدیره نظام پزشکی مطرح شد.



مسئله مداخله‌گران امور پزشکی نیز از دیگر محورهای مورد توجه در این نشست بود و اعضای هیئت‌مدیره در کنار سایر مسائل صنفی، به طرح دغدغه‌های مرتبط با این حوزه پرداختند.



معوقات بیمه‌ها و مشکلات ناشی از آن نیز در زمره موضوعات مطرح‌شده از سوی اعضای هیئت‌مدیره نظام پزشکی قرار داشت و در کنار مسائل بخش خصوصی، زیرساخت‌های سازمان و چالش‌های حوزه خدمات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.



استاندار قم در این دیدار با تأکید بر رسیدگی به دغدغه‌های بیان‌شده، بر پیگیری مسائل مطرح‌شده از سوی اعضای هیئت‌مدیره نظام پزشکی تأکید کرد و قول مساعد داد که برای همکاری و کمک به بهبود شرایط، اقدامات لازم در چارچوب پیگیری‌های مربوط انجام شود.

