ناشران دین و مذهب در نمایشگاه کتاب اصفهان حضوری فعال دارند

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان با حضور فعال ناشران حوزه دین و مذهب از سراسر کشور بویژه از شهرهای قم، تهران، مشهد و اصفهان همراه بوده است.
انتشارات اسرا که آثار "آیت الله جوادی آملی" را منتشر می کند با ارائه تازه ترین اثر در نمایشگاه کتاب اصفهان حضور پیدا کرده است.
در این نمایشگاه بیش از 100 اثر از این محقق دینی ارایه شده که کتابخانه دیجیتالی برخی از آثار ایشان در قالب لوح فشرده قابل توجه است.
همچنین 45 اثر مکتوب از "آیت الله حسن زاده آملی" در قالب یک غرفه نمایشگاهی عرضه شده است و لوح فشرده صوتی و تصویری سخنرانی ایشان نیز در این غرفه ارایه شده است.
غرفه امام موسی صدر نیز با معرفی آثار این محقق و پژوهشگر حوزه دین با استقبال بازدیدکنندگان روبرو شده است.
انتشار 45 کتاب از این نویسنده و ارایه لوح فشرده سخنرانی وی در موضوعات حضرت علی (ع) و امام حسین(ع) از تازه های این انتشارت است.
همچنین انتشارات لب المیزان آثار محقق برجسته قرآنی اصفهان "اصغر طاهر زاده" را در قالب کتاب، لوح فشرده و جزوه در نمایشگاه ارایه کرده است.
انتشارات علامه طباطبایی(ره) نیز به عرضه آثار این محقق برجسته پرداخته است. انتشارات علامه عسگری ناشر آثار "علامه سید مرتضی عسگری" حضور فعالی در نمایشگاه داشته است و معرفی 44 اثر از این محقق در جای خود قابل توجه است.
انتشارات جامعه مدرسین، مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) نیز تازه های نشر خود را در نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده اند.
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