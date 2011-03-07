صدور کارت هوشمند گاز برای مشترکان خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر به طور متوسط در هر دوره 40 روزه برای مشترکان خانگی گاز قبض صادر می‌شود که مطابق با آمارهای شرکت ملی گاز سالانه بین 112 تا 120 میلیون قبض کاغذی برای مشترکان خانگی و تجاری منتشر می شود.

مسئولان وزارت نفت همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از برنامه ریزی برای کاهش دوره صدور قبوض گاز مشترکان خانگی به حدود 30 روز خبر داده اند و هدف از اجرای این طرح کاهش حجم بار مالی قبض های سه رنگ گاز طبیعی اعلام شده است.

کاهش دوره صدور قبضهای گاز مشترکان خانگی هر چند منجر به ارائه خدمات بیشتر به مصرف کنندگان گاز طبیعی در سراسر کشور می شود اما این موضوع افزایش 50 درصدی هزینه های دولت در انتشار قبوض کاغذی گاز را هم به همراه خواهد داشت.

کوتاه شدن دوره صدور قبض های گاز منجر به افزایش 500 تا 700 تومانی هزینه صدور یک قبض کاغذی گاز در بخش خانگی خواهد شد که با توجه به صدور سالانه بیش از 112 میلیون قبض این هزینه قابل توجه به نظر می رسد.

در حال حاضر در کنار تدوین سناریوهای مختلف قیمتی برای تعیین نرخ گازبهای مشترکان خانگی در هفت ماهه نخست سال آینده، طرحهای مختلف دیگری روی میز مسئولان شرکت ملی گاز برای کاهش هزینه های انتشار قبوض کاغذی گاز قرار گرفته است.

بر این اساس، وزارت نفت برای کاهش هزینه انتشار قبضهای کاغذی گاز قصد دارد ضمن توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان، زمینه پرداخت گازبهای مشترکان خانگی از طریق تلفن همراه و ارسال پیامک را فراهم کند.

مطابق با آمارهای رسمی شرکت ملی گاز در شرایط فعلی بیش از 85 درصد پرداخت گازبهای مشترکان به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه شبکه بانکی انجام می گیرد و این روش با استقبال مشترکان مواجه شده است.

از این رو به منظور پیاده سازی سیستم پرداخت الکترونیکی از طریق تلفن همراه، نشستهای کارشناسی بین وزارت نفت و مراکز پژوهشی برگزار شده است و پیش بینی می شود فاز اول این طرح سال آینده به صورت آزمایشی در برخی از شهرهای کشور اجرایی شود.

مجتبی شیخ بهایی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز اخیرا با تاکید بر اینکه پرداخت الکترونیکی از طریق تلفن همراه به معنای جمع آوری سریع و توزیع نکردن قبوض کاغذی گاز نیست، گفته است: در حال حاضر برای اجرای طرح استفاده از تلفن همراه برای دریافت گازبهای مشترکان خانگی، چند سناریو از جمله استفاده از سامانه بانکی، بهره گیری از امکانات سازمانهای دیگر و یا مستقل عمل کردن شرکت ملی گاز مطرح شده است.

پیگیریهای خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می دهد برای اجرای این پروژه الکترونیکی مذاکراتی بین شرکت ملی گاز و شبکه بانکی برای اجرای طرح و واریز مستقیم مبالغ قبوض گاز آغاز شده است که در صورت اجرایی شدن این پروژه امکان اطلاع رسانی به مشترکان در خصوص میزان مبلغ قبوض گاز از طریق پیامک فراهم می شود.

پیش بینی می شود با اجرای این طرح در آینده ای نزدیک یک کارت ویژه هوشمند گاز برای پرداخت قبوض به صورت الکترونیکی صادر شود که با صدور این کارت گاز امکان پرداخت قبوض به صورت الکترونیکی به حساب شرکت ملی گاز از طریق شبکه بانکی فراهم خواهد شد.

در حال حاضر ساز و کار صدور کارتهای هوشمند گاز و پرداخت الکترونیکی گازبهای مشترکان خانگی مراحل مطالعاتی خود را پشت سر می گذارد و هنوز طرح جامع آن در سطح وزارت نفت نهایی و تدوین نشده است.