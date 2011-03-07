دیدار مستقیم با مردم فرصتی برای ارزیابی عملکرد مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی شامگاه یکشنبه در حاشیه دیدار مردمی در مسجد حضرت ابراهیم(ع) مارالان تبریز با اشاره به این که در مراجعات مردمی گاهی مشکلاتی مطرح می‌شود که می‌توانست توسط مدیر مربوطه حل شود، افزود: در این مواقع ما آن مدیر را مسئول می دانیم که در دسترس مردم نبوده و نتوانسته رضایت مردمی را جلب کند.

وی مراجعات مردمی را ناشی از اعتماد و توقع مردم نسبت به مسؤلان دانست و در عین حال تصریح کرد: در هرحال توانائی‌ها و اختیارات مدیران محدود و برخی از انتظارات مردمی هم خارج از چارچوب قانونی است لکن مردم باید بدانند که مسئولان اجرائی هر کاری که از دستشان برآید انجام خواهند داد.

بیگی خاطرنشان کرد: علاوه بر ملاقات‌های مردمی که به صورت هفتگی در استانداری برگزار می‌شود به اتفاق مدیران دستگاه‌های اجرایی جلساتی را در تبریز و شهرستان‌ها برگزار می‌کنیم تا مشکلات مردم را حل و فصل کنیم.

در این دیدار مردمی که در مسجد حضرت ابراهیم (ع) کوی قورخانه مارالان برگزار شد استاندار با 65 نفر از اهالی این منطقه به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو کرد.