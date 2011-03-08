امیرفرخ صابر مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل این سازمان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: همایش "میثاق با سفیران فرهنگی" که گردهمایی نمایندگان و رایزنان فرهنگی 30 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است، پنجشنبه هفته جاری (19 اسفند) در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.

وی هدف از این گردهمایی را بهره‌مندی از تجربیات رایزنان فرهنگی گذشته در سازمان مذکور عنوان کرد و افزود: در همایش "میثاق با سفیران فرهنگی" حدود 200 تن از نمایندگان و رایزنان فرهنگی 30 سال اخیر ایران در خارج از کشور حضور خواهند یافت.

به گفته این مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همایش مذکور به احتمال زیاد با حضور محمود احمدی‌نژاد افتتاح خواهد شد و در غیر این صورت معاون اول او به همایش خواهد آمد.

صابر گفت: در این همایش آقایان سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه هم سخنرانی خواهند کرد.

به گفته مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همایش "میثاق با سفیران فرهنگی" از ساعت 8 تا 12 روز پنجشنبه در محل این سازمان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای 30 سال گذشته سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در زمینه‌های مختلف علمی، ادبی و هنری از فردا (چهارشنبه 18 اسفند) و به مناسبت گردهمایی رایزنان فرهنگی 30 سال گذشته ایران در خارج از کشور خبر داد.