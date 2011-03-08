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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رایزنان فرهنگی 30 سال گذشته گرد هم می‌آیند

رایزنان فرهنگی 30 سال گذشته گرد هم می‌آیند

حدود 200 تن از رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته روز پنجشنبه 19 اسفند در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گرد هم می‌آیند.

امیرفرخ صابر مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل این سازمان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: همایش "میثاق با سفیران فرهنگی" که گردهمایی نمایندگان و رایزنان فرهنگی 30 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است، پنجشنبه هفته جاری (19 اسفند) در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.

وی هدف از این گردهمایی را بهره‌مندی از تجربیات رایزنان فرهنگی گذشته در سازمان مذکور عنوان کرد و افزود: در همایش "میثاق با سفیران فرهنگی" حدود 200 تن از نمایندگان و رایزنان فرهنگی 30 سال اخیر ایران در خارج از کشور حضور خواهند یافت.

به گفته این مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همایش مذکور به احتمال زیاد با حضور محمود احمدی‌نژاد افتتاح خواهد شد و در غیر این صورت معاون اول او به همایش خواهد آمد.

صابر گفت: در این همایش آقایان سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه هم سخنرانی خواهند کرد.

به گفته مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همایش "میثاق با سفیران فرهنگی" از ساعت 8 تا 12 روز پنجشنبه  در محل این سازمان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای 30 سال گذشته سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در زمینه‌های مختلف علمی، ادبی و هنری از فردا (چهارشنبه 18 اسفند) و به مناسبت گردهمایی رایزنان فرهنگی 30 سال گذشته ایران در خارج از کشور خبر داد.

کد مطلب 1269665

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