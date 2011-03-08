نرخ جدید آموزشگاههای رانندگی گرگان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا نورا پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون نظارت افزود: بر اساس نرخ های جدید که به پیشنهاد کمیته فرعی نرخگذاری و خدمات بود، نرخ هر ساعت آموزش عملی رانندگی برای پایه دو 4500 تومان، برای پایه یک 7200 تومان، برای نرخ هر ساعت آموزش تئوری 1600 تومان و آزمون از هر نفر 1200 تومان تعیین شده است.

وی تصریح کرد: در این نشست همچنین درخواست انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی مبنی بر نزدیک شدن به پایان دوره هیئت مدیره اتحادیه صنف طلافروشان، دوزندگان اتومبیل، تولید کنندگان و بافندگان پوشاک، تعمیرکاران لوازم خانگی، فروشندگان مرغ و تخم مرغ، آلومینیوم کاران، مهر و پلاک و تابلو، ششه فروشان و فروشندگان لوازم خانگی مطرح و مقرر شد انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی برابر آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی برای انتخاب هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی اقدام کند.



عضو شورای شهر گرگان گفت: نظارت بر اماکن عمومی در چهارشنبه آخر سال طی یازدهمین جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان مطرح و تعیین ساعت کاری محدود و مشخص برای صنوف به منظور کاهش تردد شهروندان و ترافیک مراسم چهارشنبه سوری به تصویب رسید.



نورا گفت: در این راستا مقرر شد ضمن صدور ابلاغ نامه توسط سازمان بازرگانی گلستان جهت اطلاع رسانی به واحدهای صنفی، جلسه توجیهی نیز در این خصوص با اتحادیه های صنفی توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی برگزار شود.



نماینده شورای شهر گرگان در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان با اشاره به ضرورت نظارت بر اماکن عمومی در ایام نوروز افزود: در این جلسه همچنین بحث نظارت بر اماکن عمومی در تعطیلات نوروزی مطرح و مقرر شد مجمع امور صنفی لیست کشیک واحدهای صنفی در ایام نوروز را به اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ارسال نماید.