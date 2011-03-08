سرمازدگی مهمترین معضل باغات آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان در دیدار با رئیس و جمعی از مرکز نخبگان شهید فهمیده غرب کشور گفت: هم اکنون در آذربایجان شرقی 120 هزار هکتار زیر کشت محصولات باغی قرار دارد که سرمازدگی به مهم ترین معضل باغداران تبدیل شده است.

وی افزود: آذربایجان شرقی در اغلب محصولات باغی مازاد تولید دارد اما سرمازدگی باعث شده است ضریب سود باغداران کاهش یافته و این قشر زحمتکش با مشکلاتی مواجه شوند.

محمدیان اظهار داشت: جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی آماده است نخبگان و دانشگاهیان علاقمند به ورود به این حوزه را مورد حمایت قرار دهد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به مشکل خشک شدن فزاینده آب دریاچه ارومیه تصریح کرد: وزش بادهای نمکی ناشی از خشک شدن این دریاچه معضلاتی را سبب خواهد شد که عمده ترین این مشکلات، متضرر شدن بخش کشاورزی است.

به گفته وی، ضرورت انجام پژوهش های کاربردی توسط پژوهشگران و نخبگان و ارائه راهکارهایی عملی در حوزه تغییر الگوی کشت و شیوه های نوین آبیاری به سازمان جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های مسئول به شدت احساس می شود.

محمدیان به افت 40 درصدی منابع آب در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی نیز اشاره و خاطر نشان کرد: باید در حوزه استفاده از منابع آب بیشتر کار شود.

رضا کهولی مدیر مرکز نخبگان شهید فهمیده غرب کشور هم در این دیدار با اشاره به سیر تشکیل مراکز هفت گانه نخبگان در کشور، رسالت این مراکز را تحقق استقلال علمی و رسیدن به قله های رفیع پیشرفت دانست و با بیان اینکه هم اکنون هزار نخبه، مخترع و استاد دانشگاه در این مراکز عضویت دارند، افزود: مرکز نخبگان شهید فهمیده تاکنون 350 طرح را اجرا کرده و 50 پروژه نیز مورد حمایت قرار داده است.

وی با بیان اینکه مطالعات علمی نشانگر روند فزاینده خشکسالی است، به متاثر شدن حوزه کشاورزی از این پدیده اشاره و تصریح کرد:از سوی دیگر ضایعات کشاورزی و گرفتاری این بخش در حصار کشاورزی سنتی می تواند به عنوان مهم ترین چالش های کشاورزی آذربایجان شرقی دست مایه کار پژوهشی پژوهشگران و نخبگان باشد.

وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها و ضرورت جلوگیری از هدررفت منابع اظهار داشت: اکنون باید به نیاز بازار و مردم توجه کرد و این مهم در سایه انجام پژوهش های علمی قابل تحقق است.