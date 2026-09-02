مصطفی جمشیدی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و پرورش شهرستان ریگان طی یک سال گذشته اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش ریگان بوده و در این مدت سه باب مدرسه به بهرهبرداری رسیده و پنج مدرسه نیز در حال ساخت است.
وی افزود: یکی از مهمترین پروژههای انجامشده در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، بهرهبرداری از استخر شنای دانشآموزی شهرستان بود که پس از حدود ۱۵ سال انتظار، به بهرهبرداری رسید و میتواند نقش مهمی در توسعه فعالیتهای ورزشی دانشآموزان داشته باشد.
جمشیدی، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تجهیزات آموزشی و کارگاهی بیان کرد: تلاش کردیم تجهیزات و امکانات مورد نیاز هنرستانها و کارگاههای فنی را جذب و تأمین کنیم تا دانشآموزان رشتههای فنی و حرفهای بتوانند آموزشهای عملی و مهارتی را با امکانات مناسبتری دنبال کنند.
توانمندسازی نیروی انسانی در اولویت آموزش و پرورش ریگان
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ریگان با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در نظام تعلیم و تربیت گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما در حوزه نیروی انسانی، توانمندسازی نیروهای موجود بود و با برگزاری مستمر دورههای علمی و مهارتآموزی تلاش کردیم سطح توانمندی و دانش حرفهای کارکنان را ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: در حوزه مشاوره نیز با توجه به اهمیت مسائل اجتماعی و تأثیر آسیبهای اجتماعی بر وضعیت روحی و روانی دانشآموزان، ۱۰ کارگاه ویژه مشاوره برگزار شد و موضوعات مرتبط با وضعیت روانی و اجتماعی دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفت.
جمشیدی، همچنین به فعالیتهای حوزه پرورشی اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنهای تکلیف باشکوه با هدف ترویج فرهنگ نماز و تقویت باورهای دینی دانشآموزان از دیگر برنامههای اجراشده در شهرستان بود.
وی افزود: در حوزه اعتکاف نیز برای نخستین بار بیش از یک هزار دانشآموز ریگانی در مراسم اعتکاف شرکت کردند که این حضور گسترده را میتوان گامی مهم در زمینه ترویج فرهنگ دینی و آشنایی بیشتر نسل نوجوان با معارف اسلامی دانست.
کمبود نیروی انسانی
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ریگان کمبود نیروی انسانی را یکی از مهمترین چالشهای پیشروی این مجموعه عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل چارهاندیشیهایی انجام شده و استفاده مجدد از ظرفیت نیروهای بازنشسته در بخشهایی که امکان بهرهگیری از تجربه آنها وجود دارد، در دستور کار قرار گرفته است.
پروژه مهر ۱۴۰۵؛ مدارس ریگان آماده بازگشایی
جمشیدی، در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اجرای پروژه مهر و آمادگی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس، برنامهریزیهای لازم برای آمادهسازی فضای آموزشی، ثبتنام دانشآموزان و تأمین نیازهای مدارس انجام شده است.
وی درباره آخرین وضعیت ثبتنام دانشآموزان نیز گفت: در پایه اول ابتدایی قریب به ۹۵ درصد ثبتنامها انجام شده است.
مدیر آموزش و پرورش ریگان افزود: در پایه هفتم نیز روند ثبتنام با پیشرفت حدود ۷۶ درصدی همراه بوده و در پایه دهم نیز بیش از ۸۰ درصد دانشآموزان ثبتنام خود را انجام دادهاند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه آموزش و پرورش شهرستان ریگان این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود، سال تحصیلی جدید را با آمادگی کامل آغاز کرده و زمینه مناسبتری برای تحصیل، رشد علمی، فرهنگی، مهارتی و تربیتی دانشآموزان ریگان فراهم کند.
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