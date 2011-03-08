1.5 میلیارد تومان از ذخایر نفتی خاورمیانه در اختیار اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، باقر سنجاوری در جمع مسئولان با اشاره به اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در استان اصفهان دارای چهار انبار ذخیره سازی نفت برای تامین نیاز استان است، اظهار داشت: اصفهان بیش از 1.5 میلیارد از ذخایر فرآورده های نفت خاورمیانه را در اختیار دارد.

وی افزود: 40 درصد از بنزین کشور در استان اصفهان تامین می شود.

نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر230 جایگاه پمپ بنزین، 110 جایگاه سی ان جی، چهار جایگاه ال پی جی و 10 تاسیسات پیکنیک پر کنی در استان اصفهان فعال هستند.

یک هزار و 500 نفتکش در نوروز امسال در اختیار استان اصفهان است

وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز 30 درصد از فرآورده های نفتی به صورت اعتباری در اختیار جایگاه ها قرار می گیرد، تصریح کرد: یک هزار و 500 نفتکش برای تامین سوخت مخازن و جایگاه ها در ایام نوروز در اختیار استان هستند.

سنجاوری در خصوص نحوه نظارت در جایگاه های سوخت گفت: تیم های بازرسی به صورت دوره ای و ویژه از جایگاه های سوخت بازدید و بر نحوه خدمت رسانی، فضای سبز و سرویسهای بهداشتی و کیفیت و کمیت فرآورده ها نظارت می کنند.