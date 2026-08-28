فرشاد ابراهیمپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یک سال و نیم گذشته حدود هشت حلقه چاه جدید در این شهرستان حفر و همین تعداد چاه نیز اورهال شده و اکنون تولید آب ایذه به حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار مترمکعب در شبانهروز رسیده است.
وی افزود: این اقدامات موجب شد تنش آبی در شهر ایذه تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند، اما ادامه این روند و اتکا به چاهها نمیتواند پاسخگوی نیاز بلندمدت شهرستان باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: نگرانی ما این است که در صورت افت منابع زیرزمینی، تولید آب چاهها در سال آینده کاهش پیدا کند و شهرستان بار دیگر با تنش آبی مواجه شود؛ بنابراین باید همزمان با اقدامات کوتاهمدت، راهکارهای اساسی دنبال شود.
ابراهیمپور با اشاره به ابرپروژه فدک گفت: این پروژه میتواند نقطه عطفی برای ایذه و منطقه باشد و علاوه بر حل مشکل آب شرب، زمینه توسعه کشاورزی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کند.
وی با قدردانی از سازمان آب و برق خوزستان و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) برای اجرای پروژه فدک اظهار کرد: این پروژه با وجود محدودیتهای مالی در چند جبهه کاری در حال اجراست و باید با رفع موانع، روند اجرای آن سرعت بیشتری بگیرد.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس همچنین از پیشبینی خط اضطراری انتقال آب خبر داد و گفت: این خط میتواند در فاصله زمانی تا بهرهبرداری از فدک، نقش یک راهکار پشتیبان را برای مدیریت شرایط احتمالی ایفا کند.
ابراهیمپور تأکید کرد: تأمین آب شرب مردم ایذه موضوعی فراتر از یک مسئله عمرانی است و در صورت کاهش تولید آب و ناتوانی در تأمین نیاز مردم، شهرستان با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به برنامههای هفته دولت در ایذه گفت: مجموع اعتبار پروژههایی که در این مرحله در شهرستان به بهرهبرداری میرسد، بیش از یک هزار میلیارد تومان است و بخش قابل توجهی از این طرحها به توسعه زیرساختهای شهرستان اختصاص دارد.
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