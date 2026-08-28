خدمت به مردم بخشی از جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمدتقی افضلیتبار، در خطبههای نماز جمعه این هفته ایرانشهر با گرامیداشت هفته وحدت جهان اسلام، بر ضرورت تقویت پیوند میان مسلمانان و بازشناسی میراث وحدتخواهانه بنیانگذاران انقلاب تأکید کرد.
امام جمعه موقت ایرانشهر با اشاره به مسائل روز و جبهه مقاومت، خاطرنشان کرد: خالق و مالک تمام جهان خداوند متعال است و حاکمیت واقعی از آن اوست و خداوند از میان بندگان، پیامبران و جانشینانی را برای هدایت و مدیریت امور بشری برگزیده است.
وی با تبیین جایگاه فقیه در دوران غیبت، یادآور شد: فقیه جامعالشرایط به عنوان نایب امام معصوم و حاکم شرعی، مدیریت امور جامعه را بر عهده دارد.
حجتالاسلام افضلی تبار افزود: در نظام جمهوری اسلامی، مسئولانی نظیر رئیسجمهور از طریق انتخاب مردم و سپس تنفیذ توسط ولی فقیه منصوب میشوند و نباید با اظهارنظرهای بدون پشتوانه در فضای مجازی، جایگاه آنها را تضعیف کرد.
وی با اشاره به اهمیت حفظ انسجام در بدنه حاکمیت تصریح کرد: میدان مقاومت تنها مختص نیروهای نظامی نیست، بلکه میدان خدمت و مدیریت نیز بخشی از جبهه مقاومت محسوب میشود.
امام جمعه موقت ایرانشهر در بخش پایانی خطبهها با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، بر اهمیت برادری میان مسلمانان به ویژه شیعیان و اهل سنت در منطقه ایرانشهر تأکید کرد و آن را میراث ارزشمند امام راحل و امام شهید دانست.
وی در پایان ضمن دعا برای پیروزی جبهه مقاومت بر کفر جهانی و برطرف شدن مشکلات مردم، از حضور مسئولان محلی در مراسم تشکر کرد.
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