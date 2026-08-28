به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت رعایت تقوا و پرهیزگاری اظهار کرد: یکی از مصادیق تقوا، مراقبت انسان از ایجاد کینه و دشمنی میان افراد در جامعه و خانواده است.

امام جمعه محلات تصریح کرد: انسان باید مراقب کوچک‌ترین سخنان و رفتارهای خود باشد تا موجب بدبینی میان مؤمنان نشود، چراکه ایجاد اختلاف میان زن و شوهر، پدر و پسر، دو برادر و دیگر اعضای جامعه، زمینه‌ساز گسترش کینه و اختلاف در جامعه خواهد شد.

حجت الاسلام ربانی با تبریک فرارسیدن هفدهم ربیع‌الاول، سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) و آغاز هفته وحدت گفت: اکنون مسلمانان بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و انسجام نیاز دارند و باید توجه کنند اختلاف و تفرقه مانند قرار گرفتن در لبه پرتگاه آتش است.

وی ادامه داد: در حال حاضر منطقه غرب آسیا گرفتار آتش اختلاف و درگیری است و یکی از عوامل اصلی این وضعیت، نبود اتحاد و انسجام میان کشورهای اسلامی است.

امام جمعه محلات با اشاره به ضرورت تقویت وحدت اعتقادی میان مسلمانان گفت: مسلمانان در بسیاری از اصول اعتقادی مشترک هستند، خدای ما یکی است، توحید، نبوت پیامبر اسلام(ص)، قرآن کریم و قبله از مهم‌ترین نقاط اشتراک مسلمانان است و باید بر این مشترکات تمرکز کنیم.

حجت الاسلام ربانی افزود: اگر در برخی مسائل اختلاف نظر وجود دارد، این اختلافات باید در محافل دینی و علمی مطرح شود و نباید اجازه داد اختلافات اعتقادی به جامعه کشیده شده و موجب تفرقه میان مسلمانان شود.

وی گفت: در جامعه اسلامی همه اقوام و مذاهب باید در کنار یکدیگر زندگی کنند و با حفظ اتحاد روابط اجتماعی، اقتصادی و انسانی میان مسلمانان تقویت شود.

امام جمعه محلات بر ضرورت وحدت سیاسی تصریح کرد و افزود: مسلمانان به جای اینکه یکدیگر را دشمن خود بدانند، باید دشمن مشترک یعنی آمریکا و صهیونیست را بشناسند و در برابر دشمنان مشترک با وحدت سیاسی مبتنی بر اصول قرآن و سیره پیامبر(ص) اتخاذ کنند.

حجت الاسلام ربانی با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت، از جمله شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، تحریم و تهدید دشمنان مواجه است، روند سازندگی و خدمت‌رسانی در کشور ادامه دارد.

وی ادامه داد: در هفته دولت اعلام شده است که ۳۶ هزار پروژه در سراسر کشور افتتاح می‌شود و همین رقم نشان می‌دهد که با وجود همه مشکلات و کمبودها، مسئولان و دولتمردان در حال تلاش و خدمت هستند.

امام جمعه محلات تصریح کرد: دشمنان تلاش می‌کنند تصویری از ایران به عنوان کشوری گرفتار فقر و نابودی ارائه دهند، اما واقعیت‌های موجود و افتتاح هزاران پروژه در شرایط سخت نشان می‌دهد که بخش زیادی از این فضاسازی‌ها دروغ و تبلیغات دشمن است.

استیصال آمریکا به اوج خود رسیده است

حجت الاسلام ربانی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تقابل ایران و آمریکا گفت: استیصال آمریکا به اوج خود رسیده و اعتبار این کشور در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک با چالش جدی مواجه شده است.

وی افزود: آمریکا در عرصه نظامی نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و ذخایر موشکی و پدافندی آن با کاهش جدی مواجه شده است در حالی که جمهوری اسلامی ایران همزمان با دفاع، توان تولید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز خود را حفظ کرده است.

امام جمعه محلات با بیان اینکه آمریکا در عرصه مذاکرات نیز نتوانسته خواسته‌های خود را بر ایران تحمیل کند، تصریح کرد: آمریکایی‌ها تلاش کردند کشورهای مختلف را واسطه قرار دهند و ایران را تهدید کنند تا در مذاکرات امتیاز بگیرند، اما موفق نشدند.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به مشکلات اقتصادی آمریکا گفت: آمریکا با حدود ۴۰ تریلیون دلار بدهی مواجه است و اقتصاد این کشور با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کند.

وی بیان کرد: آنها برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها و مشکلات خود، تلاش می‌کنند افکار عمومی را به سمت مسائل دیگری سوق دهند و فشار اقتصادی علیه ایران را برجسته کنند.

امام جمعه محلات با اشاره به انتخابات پیش‌روی آمریکا و تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی گفت: شکست در انتخابات آمریکا یا شکست نتانیاهو به این معنا نیست که مشکلات تمام می‌شود و صهیونیست‌ها دست از جنایات خود یا آمریکایی‌ها دست از توطئه‌هایشان برمی‌دارند.

وی افزود: در طول سال‌های انقلاب اسلامی، هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا را تجربه کرده‌ایم و هیچ‌کدام به دنبال حل مشکلات ملت ایران نبوده‌اند، بلکه هر دو به دنبال قدرت‌طلبی و حفظ روحیه استکباری خود هستند.

دشمن به دنبال ایجاد جنگ روانی و نارضایتی در جامعه است

حجت الاسلام ربانی با هشدار نسبت به جنگ روانی دشمن اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ترس و دلهره، بازار را ملتهب و ثبات داخلی را برهم بزند و زمینه نارضایتی را ایجاد کند و سپس این نارضایتی را به اغتشاش تبدیل کند.

وی ادامه داد: حضور مردم در میدان و پای کار بودن آنها می‌تواند تمام این توطئه‌ها را خنثی کند و ملت ایران تاکنون نیز این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

مسئله غزه نباید مورد غفلت قرار گیرد

امام جمعه محلات با اشاره به وضعیت لبنان و غزه گفت: نباید مردم غزه، لبنان و جبهه مقاومت را رها کنیم و تعرضات و نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی نباید از دید مسئولان کشور مخفی بماند و باید برای حمایت بیشتر از مردم غزه و لبنان تدبیر شود و این مسائل در مذاکرات و مناسبات منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین تنگه هرمز را یک ابزار و برگ برنده مهم برای جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: اگر تنگه هرمز تأثیری ندارد، چرا آمریکایی‌ها این همه برای باز شدن آن تلاش می‌کنند و اقدامات نظامی و دیپلماتیک مختلفی برای این موضوع انجام می‌دهند، این مسئله نشان می‌دهد تنگه هرمز موضوعی بسیار مهم و تأثیرگذار است.