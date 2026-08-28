دستجردی: حضور هوشمندانه مردم در تجمعات شبانه دشمن را ناامید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های نماز جمعه این هفته خلیل آباد اظهار کرد: حضور خودجوش و هوشمندانه مردم در تجمعات شبانه دشمن را در جنگ روانی ناامید کرد.

امام جمعه خلیل آباد همچنین هفته دولت را فرصتی مغتنم برای تبیین خدمات نظام دانست و از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان تقدیر کرد.

وی با تأکید بر لزوم هوشیاری آحاد جامعه در برابر جریانات نفوذی، اظهار کرد: دشمن همواره به دنبال ایجاد شایعه و جنگ روانی است، اما مردم با بصیرت و ولایت‌مداری خود، نقشه‌های آن‌ها را خنثی کرده‌اند.

دستجردی افزود: جریان مقاومت روزبه‌روز در حال تقویت و گسترش است و انسجام داخلی، کلید اصلی ناامید کردن دشمنان است.

امام جمعه خلیل آباد با اشاره به لزوم تقویت جریان مقاومت در منطقه، ضمن تمجید از مقاومت لبنان، تأکید کرد که خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید با جدیت پیگیری شود.