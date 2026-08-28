به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراب، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید فساد در خشکی و دریا در اثر اعمال انسان‌ها آشکار شده است تا انسان‌ها نتیجه برخی رفتارهای خود را ببینند و به مسیر درست بازگردند.

وی با اشاره به آیات قرآن درباره آثار اعمال انسان افزود: بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های فردی و اجتماعی می‌تواند نتیجه فاصله گرفتن از تقوا و تعالیم الهی باشد و جامعه برای عبور از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی نیازمند بازگشت به آموزه‌های دینی است.

امام جمعه سراب با تأکید بر اهمیت تقویت مساجد و مجالس دینی ادامه داد: اگر مساجد، محافل مذهبی و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی رونق داشته باشند و مردم با معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) بیشتر آشنا شوند، زمینه برای کاهش آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی فراهم خواهد شد.

همه در قبال اصلاح جامعه مسئول هستیم

طباطبایی با استناد به حدیث پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه «همه شما سرپرست هستید و همه در برابر مسئولیت خود پاسخگو خواهید بود»، گفت: مسئولیت اصلاح جامعه تنها بر عهده یک فرد، نهاد یا دستگاه نیست؛ بلکه هر فرد در برابر خود، خانواده و محیط پیرامونش مسئول است.

وی تصریح کرد: پدر و مادر نمی‌توانند تمام مسئولیت تربیت فرزندان را به مدرسه، معلم، روحانی یا نهادهای فرهنگی واگذار کنند و خود را از این مسئولیت کنار بکشند.

امام جمعه سراب افزود: اگر در جامعه آسیب فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، همه باید سهم خود را در برطرف کردن آن ببینند و به جای متهم کردن دیگران، از خود و خانواده خود آغاز کنند.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید از خود انسان و خانواده آغاز شود، خاطرنشان کرد: فرزندان امانت الهی در دست والدین هستند و خانواده‌ها باید نسبت به تربیت، رفتار و آینده فرزندان خود احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

طباطبایی با اشاره به اینکه دنیا عرصه آزمایش الهی است، گفت: معیار ارزش انسان، صرفاً زیادی اعمال نیست، بلکه کیفیت، اخلاص و نیت الهی در اعمال اهمیت دارد و انسان باید تلاش کند رفتار و زندگی خود را برای رضایت خداوند تنظیم کند.

مسجد باید پایگاه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز اقامه نخستین نماز جمعه توسط پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: فلسفه وجودی مسجد و نماز جمعه، گسترش آثار عبادت و ذکر خدا از عرصه فردی به عرصه اجتماعی است.

امام جمعه سراب افزود: مسجد تنها محل اقامه نماز نیست، بلکه باید پایگاهی برای ارتباط مردم، گفت‌وگو، حل مشکلات، تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی باشد.

طباطبایی با بیان اینکه اسلام بر اجتماعات دینی تأکید ویژه‌ای دارد، گفت: نماز جماعت، نماز جمعه و اجتماع عظیم حج، نمونه‌هایی از اجتماعاتی هستند که در آنها علاوه بر عبادت، وحدت، همبستگی و انسجام مسلمانان تقویت می‌شود.

وی نماز جمعه را بستری برای آگاهی‌بخشی به مردم درباره مسائل دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست و ادامه داد: یکی از برکات نماز جمعه ایجاد همبستگی میان مردم و فراهم کردن زمینه همکاری برای حل مشکلات عمومی و اجتماعی است.

امام جمعه سراب تأکید کرد: هر گردهمایی الزاماً به معنای وحدت نیست؛ وحدت زمانی محقق می‌شود که مردم ضمن توجه به مشترکات، پشتیبان یکدیگر باشند و در برابر مشکلات جامعه مسئولیت‌پذیری نشان دهند.

نماز انسان را از انحراف و ناهنجاری بازمی‌دارد

طباطبایی با اشاره به آثار نماز در زندگی فردی و اجتماعی گفت: قرآن کریم نماز را عاملی برای بازداشتن انسان از فحشا و منکر معرفی کرده و برای نماز آثاری همچون معنویت‌بخشی، پاکیزگی روح، ایجاد تعادل در رفتار و ایجاد آرامش روحی و روانی برشمرده است.

وی ادامه داد: ارتباط با خداوند و یاد او، زمینه آرامش انسان را فراهم می‌کند و جامعه‌ای که ارتباط خود را با خداوند تقویت کند، در برابر بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی مقاوم‌تر خواهد بود.

پیامبر اکرم(ص) الگوی کامل اخلاق و بندگی است

امام جمعه سراب در ادامه با تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) در قرآن کریم با ویژگی‌هایی همچون «رحمت»، «خاتم پیامبران» و برخورداری از «خلق عظیم» معرفی شده و زندگی ایشان الگویی کامل برای بشریت است.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره پیامبر(ص) گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پیامبر اکرم(ص) بندگی خداوند بود و انسان نیز باید تلاش کند بنده خدا باشد، نه بنده هواهای نفسانی و خواسته‌های دیگران.

طباطبایی افزود: اعمال انسان زمانی ارزشمند است که با نیت الهی انجام شود و حتی عبادت و خدمت به دیگران نیز اگر با انگیزه غیرالهی باشد، از ارزش حقیقی خود فاصله می‌گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت اخلاص در خدمت به مسجد و فعالیت‌های دینی خاطرنشان کرد: کمک به مسجد و فعالیت‌های مذهبی باید با نیت قرب الهی انجام شود و نباید در این زمینه توقع، منت یا انگیزه‌های غیرالهی وجود داشته باشد.

امام جمعه سراب در پایان با اشاره به جایگاه علمی و معنوی امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: شخصیت علمی آن حضرت به اندازه‌ای برجسته بود که حتی بسیاری از مخالفان نیز به مقام علمی و فضایل ایشان اذعان کرده‌اند و مکتب امام صادق(ع) نقش مهمی در تبیین معارف اسلامی داشته است.