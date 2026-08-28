  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

امام جمعه سراب: اصلاح فرهنگی جامعه نیازمند مسئولیت‌پذیری همگانی است

امام جمعه سراب: اصلاح فرهنگی جامعه نیازمند مسئولیت‌پذیری همگانی است

سراب- امام جمعه سراب با تأکید بر مسئولیت‌پذیری همگانی گفت: اصلاح فرهنگی جامعه نیازمند مشارکت مردم، خانواده‌ها و مسئولان و عمل به وظایف هر یک از آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراب، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید فساد در خشکی و دریا در اثر اعمال انسان‌ها آشکار شده است تا انسان‌ها نتیجه برخی رفتارهای خود را ببینند و به مسیر درست بازگردند.

وی با اشاره به آیات قرآن درباره آثار اعمال انسان افزود: بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های فردی و اجتماعی می‌تواند نتیجه فاصله گرفتن از تقوا و تعالیم الهی باشد و جامعه برای عبور از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی نیازمند بازگشت به آموزه‌های دینی است.

امام جمعه سراب با تأکید بر اهمیت تقویت مساجد و مجالس دینی ادامه داد: اگر مساجد، محافل مذهبی و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی رونق داشته باشند و مردم با معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) بیشتر آشنا شوند، زمینه برای کاهش آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی فراهم خواهد شد.

همه در قبال اصلاح جامعه مسئول هستیم

طباطبایی با استناد به حدیث پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه «همه شما سرپرست هستید و همه در برابر مسئولیت خود پاسخگو خواهید بود»، گفت: مسئولیت اصلاح جامعه تنها بر عهده یک فرد، نهاد یا دستگاه نیست؛ بلکه هر فرد در برابر خود، خانواده و محیط پیرامونش مسئول است.

وی تصریح کرد: پدر و مادر نمی‌توانند تمام مسئولیت تربیت فرزندان را به مدرسه، معلم، روحانی یا نهادهای فرهنگی واگذار کنند و خود را از این مسئولیت کنار بکشند.

امام جمعه سراب افزود: اگر در جامعه آسیب فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، همه باید سهم خود را در برطرف کردن آن ببینند و به جای متهم کردن دیگران، از خود و خانواده خود آغاز کنند.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید از خود انسان و خانواده آغاز شود، خاطرنشان کرد: فرزندان امانت الهی در دست والدین هستند و خانواده‌ها باید نسبت به تربیت، رفتار و آینده فرزندان خود احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

طباطبایی با اشاره به اینکه دنیا عرصه آزمایش الهی است، گفت: معیار ارزش انسان، صرفاً زیادی اعمال نیست، بلکه کیفیت، اخلاص و نیت الهی در اعمال اهمیت دارد و انسان باید تلاش کند رفتار و زندگی خود را برای رضایت خداوند تنظیم کند.

مسجد باید پایگاه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز اقامه نخستین نماز جمعه توسط پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: فلسفه وجودی مسجد و نماز جمعه، گسترش آثار عبادت و ذکر خدا از عرصه فردی به عرصه اجتماعی است.

امام جمعه سراب افزود: مسجد تنها محل اقامه نماز نیست، بلکه باید پایگاهی برای ارتباط مردم، گفت‌وگو، حل مشکلات، تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی باشد.

طباطبایی با بیان اینکه اسلام بر اجتماعات دینی تأکید ویژه‌ای دارد، گفت: نماز جماعت، نماز جمعه و اجتماع عظیم حج، نمونه‌هایی از اجتماعاتی هستند که در آنها علاوه بر عبادت، وحدت، همبستگی و انسجام مسلمانان تقویت می‌شود.

وی نماز جمعه را بستری برای آگاهی‌بخشی به مردم درباره مسائل دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست و ادامه داد: یکی از برکات نماز جمعه ایجاد همبستگی میان مردم و فراهم کردن زمینه همکاری برای حل مشکلات عمومی و اجتماعی است.

امام جمعه سراب تأکید کرد: هر گردهمایی الزاماً به معنای وحدت نیست؛ وحدت زمانی محقق می‌شود که مردم ضمن توجه به مشترکات، پشتیبان یکدیگر باشند و در برابر مشکلات جامعه مسئولیت‌پذیری نشان دهند.

نماز انسان را از انحراف و ناهنجاری بازمی‌دارد

طباطبایی با اشاره به آثار نماز در زندگی فردی و اجتماعی گفت: قرآن کریم نماز را عاملی برای بازداشتن انسان از فحشا و منکر معرفی کرده و برای نماز آثاری همچون معنویت‌بخشی، پاکیزگی روح، ایجاد تعادل در رفتار و ایجاد آرامش روحی و روانی برشمرده است.

وی ادامه داد: ارتباط با خداوند و یاد او، زمینه آرامش انسان را فراهم می‌کند و جامعه‌ای که ارتباط خود را با خداوند تقویت کند، در برابر بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی مقاوم‌تر خواهد بود.

پیامبر اکرم(ص) الگوی کامل اخلاق و بندگی است

امام جمعه سراب در ادامه با تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) در قرآن کریم با ویژگی‌هایی همچون «رحمت»، «خاتم پیامبران» و برخورداری از «خلق عظیم» معرفی شده و زندگی ایشان الگویی کامل برای بشریت است.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره پیامبر(ص) گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پیامبر اکرم(ص) بندگی خداوند بود و انسان نیز باید تلاش کند بنده خدا باشد، نه بنده هواهای نفسانی و خواسته‌های دیگران.

طباطبایی افزود: اعمال انسان زمانی ارزشمند است که با نیت الهی انجام شود و حتی عبادت و خدمت به دیگران نیز اگر با انگیزه غیرالهی باشد، از ارزش حقیقی خود فاصله می‌گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت اخلاص در خدمت به مسجد و فعالیت‌های دینی خاطرنشان کرد: کمک به مسجد و فعالیت‌های مذهبی باید با نیت قرب الهی انجام شود و نباید در این زمینه توقع، منت یا انگیزه‌های غیرالهی وجود داشته باشد.

امام جمعه سراب در پایان با اشاره به جایگاه علمی و معنوی امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: شخصیت علمی آن حضرت به اندازه‌ای برجسته بود که حتی بسیاری از مخالفان نیز به مقام علمی و فضایل ایشان اذعان کرده‌اند و مکتب امام صادق(ع) نقش مهمی در تبیین معارف اسلامی داشته است.

کد مطلب 6930428

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه