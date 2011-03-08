افزایش مشکلات دامداران آذربایجان شرقی با حذف یارانه شیر

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، یعقوب فرزام عصر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات دامداران استان، تصریح کرد: فعالان حوزه دام موافق افزایش قیمت شیر نیستند چرا که در صورت افزایش قیمت، مصرف بیش از این کاهش خواهد یافت.

فرزام با اشاره به اینکه 50 تعاونی تحت پوشش دو اتحادیه دامی استان با اشتغالزایی مستقیم 110 هزار نفر، سالانه یک میلیون تن شیر تولید می کنند، گفت: به رغم افزایش 30 تا 45 درصدی قیمت نهادهای کشاورزی قیمت شیر افزایش نیافته است.

فرزام با تشریح مشکلات دامداران با واحدهای لبنی گفت: مدیران واحدهای لبنی بهای شیر خریداری شده از دامداری ها را با تاخیر پرداخت می کنند.

وی عدم شفاف سازی تعرفه گازرسانی به واحدهای دامی و عدم برخورداری دامداران بالای 50 سال از بیمه تامین اجتماعی را به عنوان مشکلات دامداران عنوان کرد و خواستار حمایت بیشتر دولت و اعطای تسهیلات حمایتی برای جبران هزینه های افزایش یافته دامداری ها شد.

قاسمی مدیر یکی از واحدهای دامپروری استان نیز حذف سریع یارانه شیر را قابل توجیه ندانست و گفت: این موضوع مغایر با فرهنگ سازی های صورت گرفته برای مصرف شیر است.

وی با اشاره به اینکه افزایش هزینه های دامداری موجب کاهش رغبت به سرمایه گذاری در صنعت دامپروری شده، افزود: تدوین برنامه مشخصی برای توسعه این صنعت لازم است.

علی حسن پور رئیس اتحادیه صنعت دام استان نیز خواستار نظارت بیشتر بر مصرف شیر خشک وارداتی در واحدهای لبنی شد.