برگزاری تورهای گردشگری بهارانه در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله رمضانی، مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران به تشریح برنامه های فرهنگی مدیریت شهری در آستانه نوروز 90 پرداخت و افزایش نشاط اجتماعی و پایایی آئینها و سنتهای ایرانی و اسلامی را به عنوان دو محور اصلی برنامه های فرهنگی شهرداری تهران عنوان کرد.

وی در ادامه گفت: شهرداری تهران با برگزاری برنامه "تهران ، سلام" دو ایستگاههایی در مبادی ورودی و خروجی شهر نسبت به عرضه محصولات فرهنگی از جمله نقشه، راهنمای اماکن توریستی و دیدنی تهران، راهنمای مراکز گردشگری اقدام می کند و در کنار آن نیز خدمات فرهنگی و بروشورهای اطلاع رسانی توزیع خواهد شد.

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: در ایام نوروز تورهای گردشگری نیم روزه و یک روزه با عنوان "تور بهارانه" در سطح تهران برگزار خواهد شد تا شهروندان از این طریق از اماکن تفریحی و گردشگری بازدید کنند.

وی آماده سازی فضای اسکان موقت مسافران در بوستان های منتخب را از دیگر وظایف مناطق 22 گانه در طرح استقبال از بهار خواند.

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران یاداور شد: در قالب این طرح امکانات رفاهی و وسایل تامین ایمنی برای مسافران شهر تهران پیش بینی خواهد شد و در کنار آن خدمات فرهنگی متنوعی به این افراد ارایه می شود.

رمضانی با اشاره به استفاده از تمامی ظرفیت های شهرداری تهران برای برگزاری میهمانی لاله ها و غبار روبی مزار شهدا در بهشت زهرا(س)، از بازدید مدیران شهری مناطق با خانواده شهدا و ایثارگران در هفته پایانی سال در قالب برنامه "شمیم شجره طیبه" خبر داد.

وی برپایی 22 ایستگاه فرهنگی در میادین مهم و اصلی شهر تهران در روز 12 فروردین ماه را از دیگر برنامه های نوروزی شهرداری عنوان کرد و ابراز داشت: این برنامه با عنوان "جشن بهاران" در میادین اصلی مناطق 22 گانه برگزار خواهد شد و غرفه های ورزشی، مسابقات فرهنگی، سلامت، آسیبهای اجتماعی، قرآن بخوانید جایزه بگیرید و... در این ایستگاه های فرهنگی دایر خواهد بود.

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران همچنین توزیع بروشورهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در شب چهارشنبه آخر سال و هویت بخشی سیمای بصری شهر در استانه نوروز در کنار آماده سازی فضاهای تفرج گاهی مناطق 22 گانه در روز طبیعت را از دیگر برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در ایام نوروز 90 دانست.