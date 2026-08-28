به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی اجرای عملیات روکش آسفالت در محدوده کیلومتر صفر تا ۵۴ آزادراه قزوین-کرج (هر دو لاین شمالی و جنوبی)، محدودیت‌هایی در تردد خودروها در این مسیر اعمال خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، بازه زمانی اجرای این عملیات از ۶ شهریور تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ خواهد بود و محدودیت‌ها در روزهای مختلف به شرح زیر تعیین شده است:

- شنبه‌ها: از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

- یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه‌ها: از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

- چهارشنبه‌ها: از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰

مرکز مدیریت راه‌های کشور تأکید کرد که روزهای پنج‌شنبه و جمعه و همچنین چند روز قبل و بعد از تعطیلات رسمی از اجرای این محدودیت‌ها مستثنی هستند.

در پایان این اطلاعیه آمده است که تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط و توجه به محدودیت‌های اعلام‌شده امکان‌پذیر خواهد بود.