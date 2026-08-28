بدهی عمومی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازهترین حراج اوراق هفتساله خزانهداری آمریکا که روز پنجشنبه برگزار شد، دولت این کشور ۴۴ میلیارد دلار اوراق عرضه کرد. بازده این اوراق به ۴.۵۱۲ درصد رسید که بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۴ محسوب میشود و اندکی بالاتر از بازده ۴.۵۰۸ درصدی پیش از حراج بود.
به گزارش والاستریت ژورنال، نسبت تقاضا به عرضه در این حراج ۲.۵ برابر بود که تقریباً مطابق میانگین ششماهه گذشته یعنی ۲.۴۹ برابر است و نشان میدهد تقاضای کلی برای اوراق همچنان وجود دارد.
با این حال، سهم خریداران غیرمستقیم، از جمله سرمایهگذاران خارجی، کاهش یافت و این گروه ۶۰.۸ درصد از اوراق پذیرفتهشده را خریدند؛ در حالی که میانگین ششماهه این سهم ۶۴.۶ درصد بوده است.
افزایش بازده اوراق بلندمدت در شرایطی رخ داده که سرمایهگذاران نسبت به حجم بدهی دولت آمریکا و مسیر آینده هزینههای استقراض این کشور حساستر شدهاند.
بدهی ملی آمریکا در ماه جاری برای نخستینبار از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است؛ رقمی که نگرانیها درباره پایداری وضعیت مالی دولت و نیاز مستمر خزانهداری به انتشار اوراق جدید را افزایش داده است.
در همین حال، وزارت خزانهداری آمریکا برای کاهش فشار بر بازار اوراق، حجم بازخرید اوراق بلندمدت خود را افزایش داده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرده حجم این بازخریدها از حدود ۲ میلیارد دلار به دستکم ۴ میلیارد دلار در هر عملیات افزایش خواهد یافت. هدف این اقدام، بهبود نقدشوندگی بازار اوراق بلندمدت و کاهش فشار بر بازدهی آنها عنوان شده است.
با وجود این اقدامات، افزایش بازدهی اوراق نشان میدهد سرمایهگذاران همچنان برای نگهداری بدهی بلندمدت آمریکا بازده بیشتری مطالبه میکنند.
بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا نیز در روزهای اخیر در سطوح بالایی قرار گرفته و حساسیت بازار نسبت به حجم بدهی، کسری بودجه و سیاستهای مالی دولت افزایش یافته است.
تحولات بازار اوراق آمریکا اهمیت زیادی برای سایر بازارهای مالی جهان دارد؛ زیرا افزایش بازده اوراق میتواند هزینه تأمین مالی شرکتها و خانوارها را افزایش دهد، بر ارزش دلار اثر بگذارد و جذابیت نسبی داراییهایی مانند سهام و طلا را تغییر دهد.
در این میان، سخنرانی «کوین وارش»، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در نشست جکسونهول نیز مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفته است. بازارها به دنبال نشانههایی درباره مسیر آینده نرخ بهره و نحوه واکنش بانک مرکزی آمریکا به تورم هستند؛ موضوعی که میتواند جهت حرکت بازده اوراق خزانهداری و سایر بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
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