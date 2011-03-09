18 هزار کلنی زنبور عسل در نیشابور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، غلامرضا نبوی ‌نامقی صبح چهارشنبه در گردهمایی زنبورداران نیشابور افزود: هدف از برگزاری این همایش تخصصی، آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان و زنبورداران در فراگیری مهارت‌های پرورش ملکه زنبور عسل، نژاد برتر، افزایش تولید و بهره‌وری است.

وی به کشاورزان و باغداران توصیه کرد: در فصل مناسب برای افزایش کمیت و کیفیت محصولات زراعی و باغی مخصوصا دانه‌ های روغنی، نسبت به استقرار کلنی‌ های زنبور عسل در کنار باغات و مزارع اقدام کنند.

وی افزود: آشنایی هر چه بیشتر زنبورداران شهرستان با اصول مدیریتی زنبورستان‌ ها از جمله مزیت‌ های زنبور عسل بالاحض در بعد گرده‌افشانی و ارزش‌ های ژنتیکی زنبور ایرانی، مدیریت زنبورستان در فصل‌ ها و ماه‌ های مختلف سال، مسائل پیشگیری از بیماری‌های رایج و نحوه ارزش‌یابی کلنی‌ ها در خصوص اصول راهبردی آنها از جمله میزان تولید، آرام بودن کلنی‌ها و نحوه بچه‌آوری کندو، مواردی بود که از طریق سمعی و بصری در گردهمایی ارائه شد.

گردهمایی تخصصی زنبورداران نیشابور با حضور مدیرکل امور طیور کشور، رئیس گروه امور تولیدات زنبور عسل کشور، دکتر رحیم عبادی استاد دانشگاه اصفهان و مشاور طرح اصلاح نژاد در جمعیت ‌های بسته زنبور عسل کشور ، مسئولان ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل استان ‌های شیراز، گیلان، اصفهان، گلستان، خراسان رضوی، زنبورداران، کارشناسان استان خراسان رضوی و شهرستان نیشابور برگزار شد.

اضافه می‌شود: میهمانان این گردهمایی از ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد زنبور نیشابور، بازدید میدانی داشتند.

