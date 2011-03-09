25 درصد آب آشامیدنی گلستان هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبرعلیمرادی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در سالجاری 33 کیلومتر از شبکه های توزیع اصلاح شد که با اجرای طرحهای اصلاح شبکه توزیع، تعویض انشعابات فرسوده و کنتورهای خراب و همچنین نشت یابی 300 کیلومتر شبکه توزیع، میزان هدر رفت آب به 25 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آبفا گلستان گفت: در بخش کنترل کیفی آب آشامیدنی شهرها، 13 آزمایشگاه فعال است که در سالجاری حدود 70 هزار کلرسنجی و نمونه برداری انجام شده است که کیفیت و مطلوبیت آب به بیش از 98درصد رسیده است.



وی طول شبکه های آب آشامیدنی استان را دو هزار و 410 کیلومتر اعلام کرد و افزود: 34.4 کیلومتر از این میزان در سالجاری اجرا شده است.

وی گفت: طول شبکه های فاضلاب شهرهای استان بالغ بر 500 کیلومتر است که در شهرهای گرگان، گنبد، آزادشهر و بندر ترکمن اجرا شده است.



وی کل مشترکان انشعاب آب استان را بیش از 264 هزار مشترک در 20 شهر استان اعلام کرد و افزود: طی سالجاری نیز تعداد 14 هزار و 4529 مشترک اضافه شده است. علیمرادی در ادامه از بخش فاضلاب بعنوان یک صنعت نوین در کشور یاد کرد و افزود: امیدواریم با شروع این حرکت عظیم شاهد یک جهش خوب نسبت به شاخص طرحهای فاضلاب در استان گلستان داشته باشیم. علیمرادی در ادامه از بخش فاضلاب بعنوان یک صنعت نوین در کشور یاد کرد و افزود: امیدواریم با شروع این حرکت عظیم شاهد یک جهش خوب نسبت به شاخص طرحهای فاضلاب در استان گلستان داشته باشیم.

وی سرمایه گذاری انجام شده در بخش فاضلاب را بیش از 610 میلیارد ریال شامل مطالعات و شبکه جمع آوری تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب اعلام کرد.

علیمرادی گفت: این طرح برای 11 شهر با جمعیت تحت پوشش 85 درصد طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان افزود: در حال حاضر شبکه فاضلاب سه شهر بندرگز، کردکوی و بندر ترکمن در حال بهره برداری بوده و مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر گرگان نیز به بهره برداری رسید و مردم این شهرها از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب بهره مند شدند.

وی یادآور شد: در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر نیز این پروژه در حال اجراست و در شهرهای آق قلا، علی آباد، گمیشان، مینودشت، کلاله و رامیان این پروژه در دست مطالعه است.