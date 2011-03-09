25 درصد آب آشامیدنی گلستان هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبرعلیمرادی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در سالجاری 33 کیلومتر از شبکه های توزیع اصلاح شد که با اجرای طرحهای اصلاح شبکه توزیع، تعویض انشعابات فرسوده و کنتورهای خراب و همچنین نشت یابی 300 کیلومتر شبکه توزیع، میزان هدر رفت آب به 25 درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت آبفا گلستان گفت: در بخش کنترل کیفی آب آشامیدنی شهرها، 13 آزمایشگاه فعال است که در سالجاری حدود 70 هزار کلرسنجی و نمونه برداری انجام شده است که کیفیت و مطلوبیت آب به بیش از 98درصد رسیده است.
وی طول شبکه های آب آشامیدنی استان را دو هزار و 410 کیلومتر اعلام کرد و افزود: 34.4 کیلومتر از این میزان در سالجاری اجرا شده است.
وی گفت: طول شبکه های فاضلاب شهرهای استان بالغ بر 500 کیلومتر است که در شهرهای گرگان، گنبد، آزادشهر و بندر ترکمن اجرا شده است.
وی کل مشترکان انشعاب آب استان را بیش از 264 هزار مشترک در 20 شهر استان اعلام کرد و افزود: طی سالجاری نیز تعداد 14 هزار و 4529 مشترک اضافه شده است.
وی کل مشترکان انشعاب آب استان را بیش از 264 هزار مشترک در 20 شهر استان اعلام کرد و افزود: طی سالجاری نیز تعداد 14 هزار و 4529 مشترک اضافه شده است.
وی سرمایه گذاری انجام شده در بخش فاضلاب را بیش از 610 میلیارد ریال شامل مطالعات و شبکه جمع آوری تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب اعلام کرد.
علیمرادی گفت: این طرح برای 11 شهر با جمعیت تحت پوشش 85 درصد طراحی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان افزود: در حال حاضر شبکه فاضلاب سه شهر بندرگز، کردکوی و بندر ترکمن در حال بهره برداری بوده و مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر گرگان نیز به بهره برداری رسید و مردم این شهرها از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب بهره مند شدند.
وی یادآور شد: در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر نیز این پروژه در حال اجراست و در شهرهای آق قلا، علی آباد، گمیشان، مینودشت، کلاله و رامیان این پروژه در دست مطالعه است.
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