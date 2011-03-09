موتورسیکلت عامل اصلی بیشتر جرائم در بندرعباس است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ اردشیر کرمی بعد از ظهر چهارشنبه در یک نشست خبری با اشاره به وقوع چهار هزار و 223 فقره سرقت در سال جاری در بندرعباس، عنوان کرد: در همین راستا سه هزار و 356 نفر سارق دستگیر شدند که میزان دستگیری سارقین نسبت به سال گذشته 108 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در سال 89 و تا کنون 521 فقره جرم خشن در بندرعباس رخ داده که چهار درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و همچنین در سال جاری 411 نفر سارق به عنف در بندرعباس دستگیر شده اند که این رقم افزایش 82 درصدی دستگیری سارقین به عنف نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

فرمانده انتظامی بندرعباس در خصوص دیگر فعالیتهای این نیرو در سال 89 گفت: دستگیری پنج هزار و 274 نفر از اتباع بیگانه و فرستادن آنها به کشورشان، برگزاری 88 طرح مشترک عملیاتی میان کلانتریهای بندرعباس و 23 طرح عملیاتی با پلیسهای تخصصی، کشف 700 هزار و 800 قلم از انواع کالاهای قاچاق به ارزش یک میلیارد تومان در بندرعباس، کشف شش هزار و 43 دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی و متعلقات مربوط به آن، کشف 2 هزار و 770 عدد رسیور ماهواره و پنج هزار و 988 عدد "ال ام پی" ماهواره، کشف هزار و 130 عدد فیلتر شکن ماهواره و 270 عدد کنترل ماهواره و همچنین کشف 280 کارتن سیگار قاچاق و تنباکو از جمله کشفیات فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس در سال 89 است.

سرهنگ کرمی با اشاره به دستگیری 225 نفر از اراذل و اوباش اصلی بندرعباس در سال 89، بیان داشت: در سال جاری در مجموع 13 هزار و 949 نفر مجرم که جرائم مختلفی را انجام داده بودند در بندرعباس دستگیر شدند که این رقم 55 درصد بیشتر از سال گذشته است.

وی با بیان اینکه موتور سیکلت در صدر جرائم مربوط به سرقت بندرعباس قرار دارد، اظهار داشت: موتور سیکلت نقش عمده ایی در وقوع جرائم مختلف همانند سرقت دارد و در همین راستا 12 هزار و 772 عدد موتور سیکلت در بندرعباس توقیف شدند.

فرمانده انتظامی بندرعباس افزود: 28 درصد سرقتهای سال جاری سرقت موتور سیکلت بوده است و سرقت خودرو به ویژه پراید و پژو 405 در رتبه بعدی سرقت قرار داشته است.

سرهنگ کرمی تصریح کرد: خودروهای پراید و پژو 405 از سیستم امنیتی مناسبی برخوردار نیستند و به راحتی می توان آنها را سرقت کرد.

وی ادامه با اشاره به دستگیری 129 شرور در سال جاری، بیان داشت: همچنین 54 نفر به علت کیف قاپی، 250 نفر به علت سرقت از منازل و 280 نفر به علت سرقت موتور سیکلت طی سال جاری در بندرعباس دستگیر شدند.

وی در خصوص میزان آمادگی نیروی انتظامی بندرعباس برای ایام نوروز گفت: تمهیدات ویژه ای را برای برقرای امنیت در ایام تعطیلات نوروز در نظر گرفته ایم و نیروی انتظامی با حداکثر توان و حضور پررنگ فیزیکی در ایام نوروز به مردم خدمت رسانی می کند.

فرمانده انتظامی بندرعباس با اشاره به افزایش کشفیات مشروبات الکلی در سال جاری، خاطر نشان کرد: میزان کشفیات مشروبات الکلی در سال جاری 152 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.