به گزارش خبرنگار مهر ، حسین فرجی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح چندین طرح کشاورزی و بازدید از مجموعه کشاورزی در شهرستان فاروج با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: در هفته دولت امسال، ۷۳ پروژه در شهرستان فاروج با اعتبار ۶۴۷ میلیارد تومان افتتاح می‌شود که این حجم از پروژه‌ها، بیانگر تداوم روند توسعه و خدمت‌رسانی در شهرستان است.

وی افزود: این اقدامات در شرایطی انجام شده است که کشور با بحران‌ها و محدودیت‌های اعتباری مواجه بوده و حتی دو جنگ تحمیلی نیز به مجموعه مشکلات کشور تحمیل شده است؛ با این حال، مدیریت ارشد استان پیگیری پروژه‌ها و استمرار روند توسعه را در دستور کار قرار داده است.

فرجی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت، گفت: نام این شهیدان در تاریخ مدیریت کشور با واژه‌هایی همچون اخلاص، ساده‌زیستی، پاک‌دستی، مدیریت جهادی، امانت‌داری و مردم‌داری پیوند خورده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی ادامه داد: با افتتاح این واحد تولیدی، مسیر خدمت با مسیر برکت گره زده شده است و توسعه واحدهای تولیدی و کشاورزی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت‌های منطقه باشد.

وی با اشاره به شرایط فعالیت دولت چهاردهم بیان کرد: دولت چهاردهم در حالی وارد سومین سال فعالیت خود شده است که دو سال نخست فعالیت آن، کمتر به آغاز معمول یک دولت و بیشتر به دوره‌ای فشرده از آزمون‌های بزرگ ملی شباهت داشته است.

فرجی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با وجود بحران‌هایی که هر یک از آنها به‌تنهایی می‌توانست مسیر اداره کشور را برای مدتی طولانی تحت تأثیر قرار دهد، اجازه نداد چرخ اداره کشور از حرکت بایستد و تلاش کرد در دشوارترین روزها، هم مسئولیت مواجهه با بحران‌ها را بر عهده بگیرد و هم جریان خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود.