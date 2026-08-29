افتتاح ۶ پروژه راهداری با اعتبار ۴۵۳ میلیارد ریال در زیرکوه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین عثمانی عصر شنبه به رسانه‌ها گفت: ۶ پروژه راهداری در شهرستان زیرکوه با هدف بهسازی محورهای مواصلاتی، ارتقای ایمنی تردد و بهبود خدمات راهداری در نقاط مختلف شهرستان اجرا شده یا به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها، اجرای روکش آسفالت محور روستایی عباس‌آباد-شاج به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال است که نقش مهمی در بهبود تردد روستاییان و دسترسی ایمن‌تر به این مناطق دارد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان زیرکوه بیان کرد: احداث سوله شن و نمک این اداره به مساحت ۳۰۰ مترمربع و با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های اجراشده است.

عثمانی ادامه داد: تکمیل سوله شن و نمک راهدارخانه زهان نیز به مساحت ۳۰۰ مترمربع و با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال انجام شده است.

وی همچنین از اجرای روکش آسفالت حفاظتی در چند محور شهرستان خبر داد و گفت: روکش آسفالت حفاظتی محور بنمرود-کلاته‌مزار به طول ۳.۳ کیلومتر و محور پیچکان-مناوند به طول ۳ کیلومتر اجرا شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان زیرکوه افزود: روکش آسفالت حفاظتی محور چاه‌عمیق-چاه‌زرد نیز از دیگر پروژه‌های اجراشده در این شهرستان است.

عثمانی بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت راه‌های شهرستان، افزایش ایمنی تردد و بهبود دسترسی روستاییان و کاربران جاده‌ای انجام شده است.