به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر عصر شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: ۵۵ پروژه راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد که این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال در بخشهای مختلف اجرا شده است.
وی افزود: این پروژهها در حوزههای نگهداری و بهسازی راهها، ابنیه فنی، ایمنی راهها، راههای روستایی و هوشمندسازی محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به جزئیات پروژههای هفته دولت گفت: در حوزه نگهداری راهها، ۱۲ پروژه شامل عملیات مرمت و روکش آسفالت راهها با اعتبار یک هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
ذاکر ادامه داد: اجرای این پروژهها نقش مهمی در ارتقای کیفیت راهها و افزایش عمر مفید محورهای مواصلاتی استان دارد.
وی بیان کرد: همچنین ۱۳ پروژه در حوزه نگهداری ابنیه فنی با اعتبار یک هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال افتتاح شده است.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی افزود: تبدیل آبنماها به پل، تعریض و تعمیرات اساسی پلها، ایمنسازی تقاطعها و اصلاح نقاط پرحادثه از جمله اقدامات انجام شده در این پروژههاست که با هدف ارتقای ایمنی و افزایش تابآوری زیرساختهای حملونقل جادهای اجرا شده است.
توسعه راههای روستایی و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی
ذاکر با اشاره به پروژههای حوزه ایمنی راهها گفت: یک پروژه روشنایی با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده که با هدف ارتقای ایمنی تردد کاربران جادهای و کاهش مخاطرات ناشی از کاهش دید در محدودههای مورد نظر اجرا شده است.
وی درباره پروژههای حوزه فنی و نظارت نیز اظهار کرد: سه پروژه با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در این بخش اجرا شده که تکمیل سوله شن و نمک از جمله آنها است.
وی افزود: اجرای این پروژهها با هدف افزایش آمادگی مجموعه راهداری برای ارائه خدمات بهموقع در شرایط جوی و مواقع اضطراری انجام شده است.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی توسعه راههای روستایی را از اولویتهای این اداره کل عنوان کرد و گفت: چهار پروژه احداث و بهسازی راههای روستایی با اعتبار یک هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال در هفته دولت به بهرهبرداری رسیده است.
ذاکر بیان کرد: بهرهبرداری از این پروژهها موجب بهبود دسترسی روستاییان و ارتقای کیفیت ارتباطات جادهای مناطق روستایی خواهد شد.
تقویت مدیریت هوشمند راهها
وی همچنین از افتتاح چهار پروژه مرکز مدیریت راهها خبر داد و گفت: این پروژهها در زمینه خرید، نصب، راهاندازی، بهرهبرداری و نگهداری سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور با اعتبار ۱۲۸ میلیارد ریال اجرا شده است.
وی افزود: این طرحها در راستای توسعه نظارت هوشمند و ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان به بهرهبرداری میرسد.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: علاوه بر پروژههای مذکور، ۱۸ پروژه امانی ادارات راهداری و حملونقل جادهای شهرستانهای استان نیز با اعتبار یک هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال در هفته دولت به بهرهبرداری رسیده است.
ذاکر افزود: روکش و مرمت راهها، احداث و بهسازی راههای روستایی، اجرای روشنایی، تعریض پل و عملیات نگهداری راههای فرعی از جمله اقدامات انجام شده در قالب این پروژههاست.
وی خاطرنشان کرد: مجموع این پروژهها با هدف ارتقای کیفیت و ایمنی راهها، بهبود زیرساختهای جادهای، افزایش دسترسی مناطق روستایی و تقویت تجهیزات و سامانههای هوشمند حملونقل اجرا شده است.
ذاکر ادامه داد: تلاش مجموعه راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی بر این است که با اجرای مستمر پروژههای نگهداری، بهسازی و توسعهای، زمینه تردد ایمنتر و روانتر کاربران جادهای در محورهای مواصلاتی استان فراهم شود.
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