برگزاری مراسم محوری بزرگداشت شهدای دولت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مشرفی عصر شنبه در گفتگو با رسانهها با بیان این که هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان و خدمتگزاران شهید ملت ایران است ، افزود: در این راستا مراسمهای محوری بزرگداشت شهیدان والامقام محمدعلی رجایی و حجتالاسلام محمدجواد باهنر، شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی و وزرا و دولتمردان شهید در شهرستانهای خراسان جنوبی برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: هفتم شهریورماه، مراسم بزرگداشت شهدای دولت در شهرستان طبس ساعت ۱۰ صبح در هیئت ابوالفضلی(ع)، در فردوس ساعت ۱۲ ظهر در مسجد حجت بن الحسن(عج)، در شهر عشقآباد ساعت ۱۹ در مسجد صاحبالزمان(عج)، در شهرستان نهبندان ساعت ۱۹:۳۰ در بلوار شهید سیدمصطفی خمینی(ره)، روبهروی اداره آموزش و پرورش، در درمیان ساعت ۲۰ در میدان ابوذر، در شهرستان زیرکوه ساعت ۲۰ در خیابان امام صادق(ع)، و در بشرویه و خوسف هم ساعت ۲۰:۳۰ در میدان امام خمینی(ره) می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: روز ۸ شهریورماه نیز مراسم محوری بزرگداشت شهدای دولت در قاین و سرایان ساعت ۲۰:۳۰ به ترتیب در میدان امام خمینی(ره) و میدان قدس، خیابان فرهنگ، برگزار میشود. به گفته وی همچنین این مراسم در بیرجند ساعت ۲۰:۳۰ در میدان شهید آیتالله رئیسی(رضوانالله تعالی علیه) و در سربیشه ساعت ۲۰:۴۵ در میدان امام خمینی(ره) برگزار می شود.
مشرفی در ادامه با اشاره به جایگاه والای شهدای دولت در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: شهیدان رجایی و باهنر، شهید آیتالله رئیسی و دیگر وزرا و دولتمردان شهید الگوهای ماندگار خدمت خالصانه، مردمداری، مسئولیتپذیری و حرکت در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی هستند و بزرگداشت آنان فرصتی برای بازخوانی سیره و منش این شهیدان و تبیین فرهنگ خدمت به مردم است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان از عموم مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور استان دعوت کرد با حضور پرشور در مراسمهای بزرگداشت شهدای دولت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام، با آرمانهای شهیدان و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند و بار دیگر جلوهای از قدرشناسی ملت ایران از خدمتگزاران صدیق و شهید خود را به نمایش بگذارند.
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