به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم عصر شنبه در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان بجنورد که در جوار آستان مقدس امامزاده سیدعباس (معصوم‌زاده) و با محوریت تشریح دستاوردهای دولت، گرامیداشت هفته وحدت و آغاز هفته وقف برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت شدید اعتبارات قرار داریم و دشمنان تمام ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند تا نظام را ناکارآمد جلوه دهند، اما به برکت خون شهدا و ایستادگی مردم و رزمندگان، این توطئه‌ها ناکام خواهد ماند.

وی با اشاره به مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف دولت افزود: قوای فکری و اجرایی دولت، مدیران هستند و باید با تدبیر، مطالعه و اشراف کامل بر قوانین و مقررات حوزه کاری خود، وظایفشان را به بهترین شکل انجام دهند.

علوی‌مقدم با تأکید بر ضرورت تسریع در پاسخگویی به مردم ادامه داد: باید نسبت به همنوعان و مردم ادای تکلیف کنیم و در پاسخگویی و اجرای وظایف دستگاه‌های اجرایی، سرعت و جدیت بیشتری داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش اعتبارات عمرانی استان گفت: با تدبیر استاندار و پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته سه برابر شد.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌صورت مشخص توزیع می‌شود، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی دقیق، برای افزایش سهم استان از اعتبارات ملی تلاش کنند و ظرفیت‌های موجود را به‌درستی شناسایی و فعال کنند.

علوی‌مقدم تأکید کرد: در شرایط فعلی، هیچ کوتاهی در جذب اعتبارات پذیرفتنی نیست؛ چرا که مدیران باید در برابر مردم پاسخگو باشند و فرصت‌های مالی موجود نباید از دست برود.

وی همچنین با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد در استان گفت: با توجه به محدودیت منابع، باید از آغاز پروژه‌های جدید تا زمان تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و راکد خودداری شود؛ موضوعی که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی افزود: اولویت دستگاه‌ها باید تکمیل پروژه‌هایی باشد که پیشرفت داشته‌اند و با تزریق اعتبار می‌توان آنها را به مرحله بهره‌برداری رساند.

علوی‌مقدم با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان گفت: در هفته دولت امسال، ۷ همت پروژه نیروگاه‌های خورشیدی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی افتتاح شد که نشان‌دهنده امکان بهره‌گیری مؤثر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسیر توسعه استان است.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌محوری و فراهم کردن زمینه مناسب می‌توان ظرفیت بخش خصوصی را بیش از گذشته در اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی به کار گرفت.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز هفته وقف اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی و دولتی در حوزه وقف دو تکلیف مهم دارند؛ نخست حفظ وقف و دیگری ارتقای آن.

وی افزود: وقف‌هایی که در گذشته با تدبیر ایجاد شده‌اند باید استمرار داشته باشند و ضمن حفظ اصل وقف، به‌گونه‌ای مدیریت شوند که پاسخگوی نیت واقف باشند.

علوی‌مقدم با تأکید بر اینکه وقف نباید رها شود، گفت: حبس وقف جایز نیست و باید برای بهره‌برداری و ارتقای موقوفات برنامه‌ریزی شود تا نیت واقف به‌درستی اجرا شود.

وی همچنین با اشاره به قرار داشتن در هفته وحدت خاطرنشان کرد: در کنار توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، باید به موضوع اقتصاد نیز توجه جدی داشته باشیم و مدیران دستگاه‌های اجرایی با تدبیر و برنامه‌ریزی، زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم را فراهم کنند.