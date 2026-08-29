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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

آغاز پروژه‌های جدید تا تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام متوقف شود

آغاز پروژه‌های جدید تا تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام متوقف شود

بجنورد-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بر توقف آغاز پروژه‌های جدید تا تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و راکد تأکید کرد و جذب حداکثری اعتبارات را اولویت دستگاه‌های اجرایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم عصر شنبه در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان بجنورد که در جوار آستان مقدس امامزاده سیدعباس (معصوم‌زاده) و با محوریت تشریح دستاوردهای دولت، گرامیداشت هفته وحدت و آغاز هفته وقف برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت شدید اعتبارات قرار داریم و دشمنان تمام ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند تا نظام را ناکارآمد جلوه دهند، اما به برکت خون شهدا و ایستادگی مردم و رزمندگان، این توطئه‌ها ناکام خواهد ماند.

وی با اشاره به مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف دولت افزود: قوای فکری و اجرایی دولت، مدیران هستند و باید با تدبیر، مطالعه و اشراف کامل بر قوانین و مقررات حوزه کاری خود، وظایفشان را به بهترین شکل انجام دهند.

علوی‌مقدم با تأکید بر ضرورت تسریع در پاسخگویی به مردم ادامه داد: باید نسبت به همنوعان و مردم ادای تکلیف کنیم و در پاسخگویی و اجرای وظایف دستگاه‌های اجرایی، سرعت و جدیت بیشتری داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش اعتبارات عمرانی استان گفت: با تدبیر استاندار و پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته سه برابر شد.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌صورت مشخص توزیع می‌شود، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی دقیق، برای افزایش سهم استان از اعتبارات ملی تلاش کنند و ظرفیت‌های موجود را به‌درستی شناسایی و فعال کنند.

علوی‌مقدم تأکید کرد: در شرایط فعلی، هیچ کوتاهی در جذب اعتبارات پذیرفتنی نیست؛ چرا که مدیران باید در برابر مردم پاسخگو باشند و فرصت‌های مالی موجود نباید از دست برود.

وی همچنین با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد در استان گفت: با توجه به محدودیت منابع، باید از آغاز پروژه‌های جدید تا زمان تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و راکد خودداری شود؛ موضوعی که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی افزود: اولویت دستگاه‌ها باید تکمیل پروژه‌هایی باشد که پیشرفت داشته‌اند و با تزریق اعتبار می‌توان آنها را به مرحله بهره‌برداری رساند.

علوی‌مقدم با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان گفت: در هفته دولت امسال، ۷ همت پروژه نیروگاه‌های خورشیدی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی افتتاح شد که نشان‌دهنده امکان بهره‌گیری مؤثر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسیر توسعه استان است.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌محوری و فراهم کردن زمینه مناسب می‌توان ظرفیت بخش خصوصی را بیش از گذشته در اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی به کار گرفت.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز هفته وقف اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی و دولتی در حوزه وقف دو تکلیف مهم دارند؛ نخست حفظ وقف و دیگری ارتقای آن.

وی افزود: وقف‌هایی که در گذشته با تدبیر ایجاد شده‌اند باید استمرار داشته باشند و ضمن حفظ اصل وقف، به‌گونه‌ای مدیریت شوند که پاسخگوی نیت واقف باشند.

علوی‌مقدم با تأکید بر اینکه وقف نباید رها شود، گفت: حبس وقف جایز نیست و باید برای بهره‌برداری و ارتقای موقوفات برنامه‌ریزی شود تا نیت واقف به‌درستی اجرا شود.

وی همچنین با اشاره به قرار داشتن در هفته وحدت خاطرنشان کرد: در کنار توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، باید به موضوع اقتصاد نیز توجه جدی داشته باشیم و مدیران دستگاه‌های اجرایی با تدبیر و برنامه‌ریزی، زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم را فراهم کنند.

کد مطلب 6931547

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