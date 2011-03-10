ابومسلم خراسان به مرحله نهایی لیگ برتر والیبال کشور راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دیدار تیمهای والیبال ابومسلم خراسان و هیئت والیبال ارومیه با نتیجه 3 بر صفر به سود مشکی پوشان خراسان به پایان رسید.

در این دیدار که شامگاه چهارشنبه در سالن مهران مشهد برگزار شد، ابومسلمی ها توانستند در سه ست پیاپی و با نتایج 25 بر 18، 25 بر 21 و 25 بر 22 نماینده والیبال ارومیه را شکست دهد و صعود خود به مرحله نهایی لیگ برتر والیبال کشور را مسجل کند.

حضور هواداران و علاقمندان به والیبال در این دیدار بسیار چشمگیر بود و همه جایگاه های سالن مهران مشهد اعم از جایگاه تماشاگران و مسئولان و رسانه ها مملو از جمعیت شده بود به طوری که حتی چندین خبرنگار نتوانستند به صورت نشسته به تماشای مسابقه بپردازند.

قضاوت دیدار تیمهای والیبال ابومسلم خراسان و هیئت والیبال ارومیه بر عهده حمید راهجردیان بود و اکبر مرادی نیز بعنوان ناظر فدراسیون در این دیدار حضور داشت.