امام جمعه موقت دیواندره: تقوا معیار تشخیص حق از باطل و سرمایه آخرت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا امجد قضایی در خطبههای این هفته نماز جمعه دیواندره با تلاوت آیه ۱۸ سوره مبارکه حشر، مؤمنان را به تقوای الهی و توجه به اعمالی که برای فردای انسان باقی میماند، دعوت کرد و اظهار داشت: انسان باید همواره رفتار و عملکرد خود را مورد بررسی قرار دهد و بداند برای روزی که در پیشگاه خداوند حاضر میشود، چه چیزی آماده کرده است.
وی با بیان اینکه تقوا از مهمترین سفارشهای قرآن کریم است، افزود: خداوند در آیات مختلف قرآن بر پرهیزکاری تأکید کرده و انسان را به اطاعت از فرمان الهی فراخوانده است؛ چراکه فلسفه آفرینش انسان، بندگی و عبادت پروردگار است.
تقوا مراتب مختلفی دارد
امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به ویژگیهای نفس انسان عنوان کرد: خداوند در وجود انسان استعداد گرایش به فجور و تقوا را قرار داده و هر دو ظرفیت میتوانند در مسیر زندگی انسان رشد کنند.
قضایی ادامه داد: تقوا یک مرتبه ثابت و محدود نیست و میتواند در درجات مختلف در زندگی انسان ظهور پیدا کند. علما برای آن مراتبی قائل شدهاند که از دوری از گناه و محرمات آغاز میشود و به پرهیز از امور مکروه و حتی کارهای بیهوده و بیفایده میرسد.
وی خاطرنشان کرد: انسان مؤمن باید مراقب قلب، رفتار و اعضای بدن خود باشد و اجازه ندهد امیال و خواستههای نفسانی او را از مسیر درست خارج کند.
ایمان بدون تقوا کامل نیست
امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: ایمان زمانی آثار واقعی خود را در زندگی انسان نشان میدهد که با تقوا همراه باشد و صرف ادعای ایمان نمیتواند انسان را از لغزشها و انحرافات مصون نگه دارد.
قضایی با استناد به آیه ۲۹ سوره انفال تصریح کرد: تقوا به انسان قدرت تشخیص حق از باطل میدهد و زمینه بخشش گناهان و برخورداری از فضل الهی را فراهم میکند.
وی افزود: هنگامی که در جامعهای ارزشهای دینی کمرنگ شود و هواهای نفسانی، لذتهای زودگذر و مادیات به محور زندگی تبدیل شود، تشخیص مسیر حق از باطل نیز دشوارتر خواهد شد.
تقوا زمینهساز برکت در زندگی است
خطیب جمعه دیواندره با اشاره به آیه ۹۶ سوره اعراف اظهار کرد: ایمان و تقوا تنها موجب آبادانی روح و اصلاح درون انسان نمیشود، بلکه آثار آن میتواند در زندگی اجتماعی و مادی مردم نیز نمایان شود.
وی بیان کرد: خداوند وعده داده است که اگر مردم ایمان آورند و تقوا پیشه کنند، درهای برکت از آسمان و زمین به روی آنان گشوده خواهد شد؛ بنابراین تقوا را نباید تنها یک توصیه فردی و عبادی دانست.
قضایی با اشاره به آموزههای پیامبر اکرم(ص) گفت: انسان باید مراقب زبان و رفتار خود باشد، زیرا بسیاری از لغزشها از همین مسیر شکل میگیرد.
امام جمعه موقت دیواندره افزود: در کنار مراقبت از رفتار و گفتار، تقوا و اخلاق نیکو از عوامل مهم سعادت انسان و رسیدن او به خیر و رستگاری است.
تقوا؛ توشه انسان برای روز قیامت
وی خطبهها با تأکید بر باور به معاد عنوان کرد: انسان باید در طول عمر خود تقوا را تقویت کند و این سرمایه را بر پایه اعتقاد به روز قیامت در وجود خود استمرار دهد.
قضایی گفت: همه انسانها در روزی مشخص در پیشگاه خداوند حاضر میشوند و اعمال آنان مورد محاسبه قرار میگیرد؛ از این رو تقوا توشهای برای آن روز و عاملی برای انجام نیکیها و دوری از منکرات است.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: انسان باید همواره راه بازگشت و توبه را برای خود باز بگذارد و از گناه و خطا دست بکشد، چراکه خداوند آمرزنده و مهربان است.
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