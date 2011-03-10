افزایش امنیت کاروانهای راهیان نور/ بکارگیری قضات اختصاصی

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، علی افتخاری معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: متاسفانه در سالهای گذشته کاروانهای راهیان نور با حوادثی از جمله تصادف و سرقت روبرو می شدند و مشکلاتی برای رفت و آمد آنان به وجود می آمد.

وی ادامه داد: به همین منظور با هماهنگیهای صورت گرفته در مسیر این کاروانها، قضاتی به صورت اختصاصی در نظر گرفته شده اند و شماره تلفن آنان در اختیار این کاروانها قرار گرفته تا به طور شبانه روزی در دسترس باشند و چنانچه حادثه ای اتفاق بیفتد، در اسرع وقت به مسئله رسیدگی کنند.



افتخاری گفت:‌ زائران کاروانهای راهیان نور میهمان ما در استان خوزستان هستند و باید با خاطره ای خوش از این استان خارج شوند.



وی با بیان اینکه برای ایجاد امنیت در اسفند امسال و فروردین سال آینده بیش از پیش تلاش می شود، اظهار امیدواری کرد: در مدت حضور میهمانان نوروزی در استان، شاهد حادثه ای در این استان نباشیم.