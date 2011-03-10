  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۱

افتخاری عنوان کرد:

افزایش امنیت کاروانهای راهیان نور/ بکارگیری قضات اختصاصی

افزایش امنیت کاروانهای راهیان نور/ بکارگیری قضات اختصاصی

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان از ایجاد شرایط قضایی ویژه برای برقراری امنیت کاروانهای راهیان نور تحت عنوان حمایت قضایی از راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، علی افتخاری معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: متاسفانه در سالهای گذشته کاروانهای راهیان نور با حوادثی از جمله تصادف و سرقت روبرو می شدند و مشکلاتی برای رفت و آمد آنان به وجود می آمد.

وی ادامه داد: به همین منظور با هماهنگیهای صورت گرفته در مسیر این کاروانها، قضاتی به صورت اختصاصی در نظر گرفته شده اند و شماره تلفن آنان در اختیار این کاروانها قرار گرفته تا به طور شبانه روزی در دسترس باشند و  چنانچه حادثه ای اتفاق بیفتد، در اسرع وقت به مسئله رسیدگی کنند.

افتخاری گفت:‌ زائران کاروانهای راهیان نور میهمان ما در استان خوزستان هستند و باید با خاطره ای خوش از این استان خارج شوند.

وی با بیان اینکه برای ایجاد امنیت در اسفند امسال و فروردین سال آینده بیش از پیش تلاش می شود، اظهار امیدواری کرد: در مدت حضور میهمانان نوروزی در استان، شاهد حادثه ای در این استان نباشیم.
کد مطلب 1271206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه