به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم «آنسوی آوار» به کارگردانی محسن منشیزاده و نویسندگی و تهیهکنندگی محمدحسین عابد با پایان مراحل فنی آماده نمایش شده و قرار است در گروه سینمایی «هنروتجربه» روی پرده برود.
«آنسوی آوار» که پیشتر با عنوان «رستگاری در رمضان» معرفی شده بود، اثری اجتماعی است که با تمرکز بر پیامدهای جنگ، زندگی انسانهایی را روایت میکند که درگیر تبعات این بحران شدهاند و تأثیر آن بر روابط خانوادگی و زندگی روزمره آنها را به تصویر میکشد.
تدوین این فیلم را موحد شادرو و صداگذاری آن را رضا غرابیطهرانی برعهده داشتهاند و مراحل فنی اثر به پایان رسیده است.
در «آنسوی آوار» علیرضا جعفری، مازیار مهرگان، آرمیتا مرادی، محمود مقامی و سعیده عرب ایفای نقش کردهاند. همچنین، کاوه ابراهیم، ابراهیم ابراهیمی، مبین رستگار، طناز بیطرفان، شکیبا عابد، حسین عربمحمدی، مرتضی الوندی، سحر مختاری و حمیدرضا عربسرخی دیگر بازیگران این فیلم هستند.
عوامل اصلی این پروژه عبارتند از تهیهکننده، طراح و نویسنده: محمدحسین عابد، کارگردان: محسن منشیزاده، مدیر فیلمبرداری: فرشاد گلسفیدی، مدیر صدابرداری: مصطفی گودرزی، تدوین: موحد شادرو، صداگذار: رضا غرابیطهرانی، مشاور هنری پروژه: پروا مدنی، جلوههای ویژه میدانی: بیتا اخلاقی، آهنگساز: مهدی کلانتری، مدیر برنامهریزی: پیام حنفی، سرپرست گروه کارگردانی: کیانوش عینی، طراح گریم: سوفیا نساجی، طراح صحنه و لباس: سحرالسادات سجادصادقی، طراح تیتراژ: گروه پیکار فریم، مدیران تولید: ژیلا خوشبختی و احمد صمدی، عکاس: مهدی حیدری، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، فیلمبردار پشت صحنه: نیلوفر کریمی، اسما رنجبری و مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد.
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