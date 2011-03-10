اختلاف مقامات آمریکا درباره اقدام نظامی علیه قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحلیلی نوشت: با گذشت سه هفته از بحران لیبی که اکنون به یک جنگ داخلی تبدیل شده به نظر می رسد بین مقامات کاخ سفید و کنگره بر سر مداخله نظامی برای سرنگونی قذافی اختلاف نظر ایجاد شده است. باراک اوباما در دیدار اخیر خود با نخست وزیر استرالیا در کاخ سفید اعلام کرد که گزینه های مختلفی از جمله حمله نظامی علیه معمر قذافی در دستور کار می باشد.

نیویورک تایمز می افزاید: اما مقامات نظامی خطر مداخله نظامی را بسیار بالا می دانند و بر این نظر می باشند که این اقدام هزینه های زیادی از نظر مالی و سیاسی برای آمریکا خواهد داشت.

یکی از نگرانی های مهم دولت اوباما این است که بار دیگر منتقدین آمریکا عنوان خواهند کرد که واشنگتن دست به حمله نظامی در خاورمیانه زده است واین همان روشی است که در دوره های بوش نیز انجام می داده است. برخی نیز بر این عقیده اند که کشورهای غربی و بخصوص آمریکا در پشت این انقلابهای اخیر قرار دارند درحالی که اوباما می گوید‌ انقلاب باید از متن توده های مردم باشد تا اصالت خود را حفظ کند.

با این حال برخی در داخل کنگره و حتی در درون دولت بر این نظرند که اوباما باید دست به اقدامات بیشتری بزند. تعدادی از سناتورهای آمریکایی از هر دور حزب خواستار ایجاد منطقه ممنوعه پرواز در لیبی شده اند. سناتور جان مک کین،‌ لیبرمن و جان کری از طرفداران این طرح می باشند. اما دولت اوباما بر این نظر است که هرگونه اقدام نظامی باید با هماهنگی متحدین و سازمان نظامی ناتو باشد.

سناتور لیبرمن به نیویورک تایمز می گوید: آمریکای نباید منتظر دیگران باشد چرا که خطر و تهدید بالا گرفته است و هرج و مرج باعث ایجاد پایگاههای تروریستی در این کشور خواهد شد. سناتور مک کین نیز همین نظر را در مصاحبه با شبکه ای بی سی اعلام نمود. سناتور جان کری می گوید،‌ اوباما نباید فرصت را از دست بدهد و اکنون که مردم لیبی به پا خواسته اند باید ازنظر تسلیحاتی و نظامی مورد حمایت قرار گیرند.