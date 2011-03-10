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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

اقلام اهدایی خادمین بارگاه منور رضوی به خانواده‌ های محروم اهدا شد

اقلام اهدایی خادمین بارگاه منور رضوی به خانواده‌ های محروم اهدا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: خادمین افتخاری اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی در اقدامی انسان ‌دوستانه و نیکوکارانه، سبدهای کالای تقدیمی خود را به خانواده‌ های محروم مشهد اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، خدمتگزاران افتخاری اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی در آستانه عید نوروز و درطول هفته جاری با حضور در مناطق مختلف شهر مشهد و روستاهای اطراف هدایای خود را بین خانواده‌های کم‌ برخوردار و مستضعف معرفی شده توسط کمیته امداد، توزیع کردند.

بر پایه این خبر، در این حرکت خیرخواهانه، ده‌ ها گروه از خدمتگزاران شامل کفشداران، انتظامات، دربانان و بخش های دفاتر امانات، حریم، گشت هادی "خواهران و برادران"، روشنایی، پیداشدگان، بخش فنی و روابط عمومی مشارکت کردند.

شایان ذکر است، در ایام سال، این اقدامات نوع دوستانه به طور خودجوش در چند مقطع توسط خدمتگزاران بارگاه منور رضوی به اجرا در می‌آید.

کد مطلب 1271251

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