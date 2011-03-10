اقلام اهدایی خادمین بارگاه منور رضوی به خانواده‌ های محروم اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، خدمتگزاران افتخاری اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی در آستانه عید نوروز و درطول هفته جاری با حضور در مناطق مختلف شهر مشهد و روستاهای اطراف هدایای خود را بین خانوادههای کم برخوردار و مستضعف معرفی شده توسط کمیته امداد، توزیع کردند.
بر پایه این خبر، در این حرکت خیرخواهانه، ده ها گروه از خدمتگزاران شامل کفشداران، انتظامات، دربانان و بخش های دفاتر امانات، حریم، گشت هادی "خواهران و برادران"، روشنایی، پیداشدگان، بخش فنی و روابط عمومی مشارکت کردند.
شایان ذکر است، در ایام سال، این اقدامات نوع دوستانه به طور خودجوش در چند مقطع توسط خدمتگزاران بارگاه منور رضوی به اجرا در میآید.
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