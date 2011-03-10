تعیین تکلیف هیئت امنای دانشگاه آزاد به تاخیر افتاد/ 10 تا 15 نفر تعیین شدند

موضوع تعیین اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد در جلسه 17 اسفند ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی نشد و به گفته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع دانشگاه آزاد به جلسه آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی موکول شد.