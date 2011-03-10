تعیین تکلیف هیئت امنای دانشگاه آزاد به تاخیر افتاد/ 10 تا 15 نفر تعیین شدند

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظرات اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جمع آوری شده و در جلسه آتی این شورا بررسی میشود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ بحثی درباره دانشگاه آزاد اسلامی مطرح نشد.
کبگانیان درباره اسامی پیشنهادی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این اسامی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نشد.
به گزارش مهر، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سه شنبه 17 اسفند ماه در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: دستور اصلی جلسه سه شنبه 17 اسفند ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی سند تحول آموزش و پرورش است اما اگر فرصتی ایجاد شود موضوع دانشگاه آزاد هم مطرح می شود.
وی درباره ارائه پیشنهادات برای اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفته بود: تعداد اعضای هیئت علمی که از سوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورا برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی شده اند 10 تا 15 نفر هستند.
مخبر دزفولی یادآور شد: همچنین برخی از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد نیز که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند پیشنهادات خود را برای عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد ارائه کرده اند.
مخبر دزفولی یادآور شد: همچنین برخی از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد نیز که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند پیشنهادات خود را برای عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد ارائه کرده اند.
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