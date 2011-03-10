برگزاری همایش آشنایی با تهدیدات و فرصت های جنگ نرم در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، در این سمینار که به منظور آشنایی مسئولان سیاسی شهرستانها و ادارات اجتماعی فرمانداریهای 19 گانه مازندران پیش از ظهر پنجشنبه در هتل نوید ساری آغاز شده تا ظهر جمعه ادامه دارد.

مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران در مراسم افتتاحیه این همایش با اشاره به اینکه جنگ نرم با اشکال گوناگونی نظیر جنگ روانی، جنگ رایانه ای، جنگ اینترنتی و راه اندازی شبکه های تلویزیونی اجرایی می شود اظهار داشت: جنگ نرم دارای ابعادی گسترده تر از جنگ روانی و اینترنتی است.

علیرضا جانبازی افزود: در جنگ سخت مرز بین خودی و دشمن مشخص است اما در جنگ نرم هیچ استحکامات مادی و عینی وجود ندارد و همه اماکن محل حضور دشمن قلمداد می شود.

مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به اینکه در جنگ سخت میدان نبرد معلوم و مشخص است اظهار داشت: در جنگ نرم کسانی که تسلیم ایادی دشمن می شوند کشته های این جنگ هستند.

وی با بیان اینکه نخبگان و خواص باید در فتنه با بصیرت و روشنگری در جامعه حضور یابند تصریح کرد: عمق بخشی به باورهای معرفتی در جامعه و مقابله با تهدیدات نرم در حال حاضر از مهم ترین وظایف دستگاههای امنیتی است.

به گزارش مهر، این سمینار با هدف افزایش آگاهی و قدرت برنامه ریزی فرمانداران، معاونان و کارشناسان اجتماعی و سیاسی فرمانداریها به عنوان یکی از عوامل سیاسی مقابله با فرصت ها و تهدیدات جنگ نرم برای حفظ امنیت داخلی برگزار شد.