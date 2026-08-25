به گزارش خبرگزاری مهر، احمد متوالی نماینده منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای صلیب سرخ نروژ، در دیدار با رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی از میزبانی و همکاری بخش‌های مختلف جمعیت، اظهار کرد: در جریان این سفر، فرصت داشتیم با بخش‌های مختلف جمعیت هلال‌احمر ایران و ظرفیت‌های گسترده آن آشنا شویم و از نزدیک شاهد توانمندی‌های این جمعیت ملی باشیم.

وی با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از بخش‌های مختلف هلال‌احمر، از جمله رصدخانه، مرکز توانبخشی، کارخانه نساجی و موزه صلح هلال‌احمر، افزود: آنچه برای ما بسیار قابل توجه بود، سطح بالای استقلال و خوداتکایی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و توانایی آن در مدیریت و اجرای طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها از ابتدا تا انتها بود.نماینده صلیب سرخ نروژ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه داد: استفاده از نوآوری و هوش مصنوعی در فعالیت‌های هلال‌احمر ایران نیز برای ما بسیار جالب و شگفت‌انگیز بود و معتقدم این ظرفیت در سطحی قرار دارد که کمتر جمعیت ملی دیگری از آن برخوردار است.

متوالی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده میان دو طرف، گفت: در جریان این سفر، تیم‌های تخصصی صلیب سرخ نروژ با بخش‌های مختلف جمعیت هلال‌احمر گفت‌وگو کردند و درباره حوزه‌هایی که امکان حمایت و همکاری وجود دارد، به توافقات اولیه رسیدیم.

نماینده صلیب سرخ نروژ، سلامت و ارائه خدمات به افراد متاثر از جنگ را یکی از محورهای اصلی همکاری‌های پیشنهادی عنوان کرد و گفت: یکی از حوزه‌های مورد توافق، کمک به ارائه خدمات سلامت به افراد متاثر از جنگ است. همچنین در زمینه آموزش‌های حضوری، آمادگی و اقدامات پیش‌بیمارستانی نیز ظرفیت‌های خوبی برای همکاری وجود دارد.

وی افزود: با توجه به اطلاعاتی که تیم‌های هلال‌احمر ایران در اختیار ما قرار دادند، متوجه شدیم که این جمعیت دارای تیم‌های تخصصی متعددی در حوزه‌های جست‌وجو و نجات، امدادونجات و توانبخشی است و با توجه به شرایط جنگی اخیر، موضوع آمادگی و سلامت از اولویت‌های جدی جمعیت به شمار می‌رود.متوالی ادامه داد: بر همین اساس، آمادگی داریم متخصصان خود را در حوزه سلامت به ایران اعزام کنیم تا در زمینه آموزش، انتقال تجربه و توسعه ظرفیت‌های تخصصی با هلال‌احمر ایران همکاری کنند.

وی همچنین تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز جمعیت را از دیگر زمینه‌های همکاری برشمرد و گفت: فهرست قابل توجهی از تجهیزات و نیازمندی‌ها به ما ارائه شده است که می‌توانیم در این زمینه همکاری کنیم و بخشی از نیازهای جمعیت را پوشش دهیم.

نماینده صلیب سرخ نروژ با اشاره به ظرفیت‌های هلال‌احمر ایران در حوزه توانبخشی، تصریح کرد: باید اذعان کنم که صلیب سرخ نروژ در حوزه توانبخشی تخصص و ظرفیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران را ندارد و در این زمینه، ما نیز می‌توانیم از دانش و تجربه شما بهره‌مند شویم.

وی تبادل دانش و تجربه میان جمعیت‌های ملی را از دیگر محورهای همکاری عنوان کرد و افزود: توسعه جمعیت‌های ملی، اشتراک‌گذاری دانش و انتقال تجربیات از اهداف مهم ماست. در این چارچوب، موضوعات مرتبط با تحول دیجیتال و «خانه دیجیتال» نیز می‌تواند زمینه مناسبی برای همکاری باشد.

متوالی با اشاره به توانمندی‌های هلال‌احمر ایران در حوزه‌های جست‌وجو و نجات و امدادرسانی گفت: همکاری میان دو جمعیت می‌تواند دوطرفه باشد. ما می‌توانیم از تجربیات هلال‌احمر ایران، به‌ویژه در حوزه جست‌وجو و نجات و عملیات امدادونجات، استفاده کنیم و در مقابل، ظرفیت‌های خود را نیز در اختیار شما قرار دهیم.

وی در پایان با تأکید بر هدف بشردوستانه سفر هیئت صلیب سرخ نروژ به ایران خاطرنشان کرد: دلیل حضور ما در ایران این است که به درمان و حمایت از آسیب‌دیدگان کمک کنیم و فعالیت‌های خود را بر اساس اصول بشردوستانه ادامه دهیم. همچنین تلاش می‌کنیم صدای هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در نروژ باشیم و برای مخاطبان و دولت نروژ توضیح دهیم که در جریان جنگ چه اتفاقاتی رخ داده و هلال‌احمر ایران چه اقدامات گسترده‌ای برای کمک به مردم انجام داده است.