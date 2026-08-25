به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری صبح سه شنبه در نشست هیئت مذهبی محمودآباد با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: دشمنان با جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای نمی‌توانند در اراده و انسجام مردم خللی ایجاد کنند و ملت ایران همچنان در کنار نظام جمهوری اسلامی ایستاده است.

وی با تأکید بر اهمیت تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب افزود: در شرایط فعلی، حفظ وحدت، همدلی، استقامت و آمادگی برای پاسخ قاطع به تهدیدها و یاوه‌گویی‌های دشمنان از مهم‌ترین وظایف جامعه است.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شمال کشور با بیان اینکه ایران آغازگر جنگ نبوده است، تصریح کرد: ما جنگ‌طلب نیستیم، اما در برابر هرگونه تجاوز و تهدید دشمن کوتاه نخواهیم آمد و با اتکا به فضل الهی در برابر جریان‌های جنگ‌طلب ایستادگی می‌کنیم.

باقری همچنین بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات و نیازهای مردم تأکید کرد و گفت: خدمت به مردم نباید حتی برای لحظه‌ای مورد غفلت قرار گیرد و مسئولان باید با روحیه انقلابی، جهادی، پاسخگویی و مردم‌داری در مسیر پیشرفت و تعالی کشور حرکت کنند.

وی ادامه داد: مردم بر عهد خود با نظام، رهبری و ارزش‌های دینی پایبند هستند و این پیوند را گسستنی نمی‌دانند. همچنین تأکید می‌کنیم که مطالبه خون‌خواهی و پاسخ به جنایت و تجاوز، حقی است که از آن صرف‌نظر نخواهیم کرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود خواستار برخورد قانونی با تخلفات و هنجارشکنی‌های اجتماعی شد و اظهار کرد: مسئولان باید در چارچوب قانون با هرگونه قانون‌شکنی و بی‌حرمتی به ارزش‌های جامعه برخورد کنند.

باقری در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان داخلی و خارجی بدانند که ملت ایران در برابر هیچ قدرتی سر فرود نیاورده و با یاری خداوند متعال، مسیر مقاومت، عزت و استقلال خود را ادامه خواهد داد.