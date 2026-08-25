شایعه توزیع مرغ تاریخ گذشته در سیستان و بلوچستان تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده صبح سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه، در خصوص شایعه توزیع مرغ تاریخ گذشته در استان که چندی قبل توسط برخی از کانال های معاند منتشر شد، توضیحاتی را بیان کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: چنین ادعایی امکان پذیر نیست که بشود کسی وارد سردخانه بشود و لیبل تاریخ ۲۰ هزار مرغ را تغییر دهد، آنهم با تمام نظارت ها و حراست هایی که نسبت به سردخانه های مواد غذایی است.

وی افزود: مسئولان امنیت و سلامت غذایی در استان، هیچ زمانی اعتبار خود، سازمان و استان را زیر سوال نمی برند و نسبت به سبد غذایی مردم، با جدیت تمام پای کار هستند.

دهمرده اظهار کرد: امنیت غذایی و سلامت، خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی در کشور و به تابع آن، سازمان جهاد در استان است.