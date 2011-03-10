420 پایگاه کمیته امداد کمک های مردم را در مازندران جمع آوری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم باغبانی افزود: امسال در هفته احسان و نیکوکاری، 420 پایگاه ثابت و سیار این نهاد در سراسر استان برای جمع آوری کمکهای مردمی دایر شده است.

وی بیان داشت: هر ساله در آستانه سال نو به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری و سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) جشن نیکوکاری برای جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم خیر و نوعدوست این خطه برای افراد آسیب پذیر دایر می شود.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران اضافه کرد: جشن احسان و نیکوکاری همزمان با سراسر کشور با مشارکت و همکاری آموزش و پرورش، سپاه و بسیج، صدا و سیما و این نهاد در حال برگزاری است.



باغبانی افزود: مردم خیر و نیکوکار مازندران در هفته احسان و نیکو کاری سال گذشته چهار هزار و 600 میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند.