سید محمد موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود دستگاه قضایی استان برای رفع موانع تولید اظهار کرد: ۳۹ دستگاه ماشین‌آلات واحدهای تولیدی که پیش از این در گمرک بلاتکلیف مانده بود، با پیگیری‌های ویژه دادستانی اصفهان و همکاری مسئولان ذی‌ربط تعیین تکلیف و ترخیص شد.

وی افزود: این ماشین‌آلات با همکاری اداره کل گمرک و تحت نظارت دادستانی اصفهان در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت که برای واردات آنها ثبت سفارش انجام داده بودند تا از توقف خطوط تولید جلوگیری و نیازهای اساسی این واحدها تأمین شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرک گفت: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های متولی با هم‌افزایی بیشتر، روند بررسی و تعیین تکلیف سایر کالاهای بلاتکلیف را نیز با سرعت بیشتری دنبال کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان اصفهان موضوع ترخیص ماشین‌آلات و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را با جدیت پیگیری خواهد کرد و هر اقدامی که موجب آسیب به واحدهای تولیدی و ایجاد اختلال در روند فعالیت آنها شود، غیرقابل قبول است و با آن برخورد خواهد شد.

موسویان همچنین با اشاره به ضرورت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی، تصمیمات لازم برای شتاب‌بخشی به روند ترخیص کالاهای اساسی اتخاذ شده و دستگاه‌های متولی مکلف هستند با بسیج تمامی امکانات، برای ترخیص فوری کالاهای اساسی موجود در انبارهای گمرک اقدام کنند.