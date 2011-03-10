کسب رتبه دوم دانش آموزان مازنی در المپیادهای علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای معاونان اداره کل در ساری افزود: دانش آموزان مازندرانی، با قبولی 494 نفره در مرحله اول المپیاد هایی علمی کشور پس از شهر تهران، در رتبه دوم قرار گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: فاصله چشمگیر دانش آموزان استان با دیگر دانش آموزان نویدبخش رشد شاخص کیفیت آموزشی و زمینه ساز تحول آموزشی خواهد بود.

امیری گفت: در المپیاد ریاضی 121 نفر، المپیاد فیزیک 51 نفر، شیمی 68 نفر، زیست شناسی 32 نفر، رایانه 63 نفر، نجوم 30 نفر و ادبی 129 نفر به مرحله بعدی راه یافتند.

وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان مازندرانی، سال گذشته رتبه چهارم کشور را در مرحله اول المپیادهای علمی کسب کردند.

هشت هزار و 219 نخبه دانش آموزی مازندران، بهمن ماه امسال در مرحله اول المپیاد های علمی کشور شرکت کردند.



