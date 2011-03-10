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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۳

امیری خبر داد:

کسب رتبه دوم دانش آموزان مازنی در المپیادهای علمی کشور

کسب رتبه دوم دانش آموزان مازنی در المپیادهای علمی کشور

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش مازندران از درخشش دانش آموزان استان در مرحله اول المپیادهای علمی کشور خبر داد و گفت: دانش آموزان مستعد مازندرانی در مرحله اول المپیاد های علمی کشور رتبه دوم کشور را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای معاونان اداره کل در ساری افزود: دانش آموزان مازندرانی، با قبولی 494 نفره در مرحله اول المپیاد هایی علمی کشور پس از شهر تهران، در رتبه دوم قرار گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: فاصله چشمگیر دانش آموزان استان با دیگر دانش آموزان نویدبخش رشد شاخص کیفیت آموزشی و زمینه ساز تحول آموزشی خواهد بود.
 
امیری گفت: در المپیاد ریاضی 121 نفر، المپیاد فیزیک 51 نفر، شیمی 68 نفر، زیست شناسی 32 نفر، رایانه 63 نفر، نجوم 30 نفر و ادبی 129 نفر به مرحله بعدی راه یافتند.
 
وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان مازندرانی، سال گذشته رتبه چهارم کشور را در مرحله اول المپیادهای علمی کسب کردند.
 
هشت هزار و 219 نخبه دانش آموزی مازندران، بهمن ماه امسال در مرحله اول المپیاد های علمی کشور شرکت کردند.
 
 
کد مطلب 1271383

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